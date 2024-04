Gás de Cozinha fica estável no Ceará em 4 meses mas preço varia 37% nos estabelecimentos

Foto: FERNANDA BARROS MÉDIA do valor do gás de cozinha no Ceará está em R$ 100,49

Nos quatro primeiros meses do ano, o GLP, mais conhecido como gás de cozinha e utilizado em quase todos os domicílios, manteve uma constância no preço médio no Ceará, caindo de R$ 104,13 para R$ 100,07.

É o que mostra a pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), levando em consideração as últimas semanas de janeiro a abril de 2024.

De acordo com o consultor na área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, o combustível está em uma etapa de estabilização por causa do mercado internacional.

"Isso ocorre devido à situação do gás e de outros derivados no mercado internacional. Houve uma redução no preço dos combustíveis de 5% no mercado internacional, e esse efeito reflete no preço do gás de cozinha, apresentando também um movimento de baixa na expectativa."

Além disso, o consultor reforça que, a menos que algo mude no mercado internacional, como o confronto entre Rússia e Ucrânia, ou questões no Oriente Médio, a tendência é que os valores não tenham muitas alterações pelos próximos meses.

Outro ponto revelado pela pesquisa da ANP é a variação entre os preços registrados no Estado. Isso porque a menor quantia encontrada foi de R$ 84,99 enquanto a maior foi de R$ 117, o que representa uma variação de cerca de 37%.

Segundo Bruno Iughetti, a diferença entre os estabelecimentos se dá porque os valores que chegam ao consumidor não são regulados e os revendedores podem aplicar quanto acharem necessário.

"Isso tem muito a ver com as condições de mercado de cada um, considerando a disponibilidade e a formação de preços, que podem ser completamente diferentes. É isso que causa essa diferença entre o mercado no interior e na capital, por exemplo."

Ainda conforme o levantamento, o gás de cozinha em Fortaleza teve uma queda considerável em relação ao que era aplicado no começo do ano. O valor médio caiu de R$ 111 em janeiro para R$ 98,06 em abril.

Para essa questão, o consultor explica que, com a redução dos custos de logística, houve um equilíbrio nos estoques e um atendimento adequado ao mercado.

"Isso tem a ver com a capacidade de armazenamento onde são depositados os volumes de gás, que agora estão em um nível de qualidade melhor porque o estoque na grande Fortaleza tem sido satisfatório. Ao contrário dos meses anteriores, quando havia problemas de abastecimento, afetando consequentemente o preço do gás."

Por causa das questões logísticas, Bruno Iughetti revela que, em tese, o preço na capital é para ser mais atrativo do que no interior do Estado.

"Não há uma matemática correta, mas a lógica diz que o preço na capital seja mais competitivo do que no interior, devido ao fator frete, que influencia a cadeia de abastecimento."



Confira o preço médio do gás de cozinha por cidade no Ceará

Janeiro (semana de 21/01 a 27/01)

Ceará: R$ 104,13

Canindé: R$ 97,33



Caucaia: R$ 98,49



Crateús: R$ 98,62



Crato: R$ 95



Fortaleza: R$ 111



Icó: R$ 104,40



Iguatu: R$ 99,37



Itapipoca: R$ 103,75



Juazeiro Do Norte: R$ 98



Limoeiro Do Norte: R$ 99,28



Maracanaú: R$ 95



Quixadá: R$ 91,85



Sobral: R$ 101,5

Fevereiro (semana de 25/02 a 02/03)

Ceará: R$ 100,49



Canindé: R$ 98,5



Caucaia: R$ 98,66



Crateús: R$ 100,5



Crato: R$ 106



Fortaleza: R$ 98,78



Icó: R$ 105,4



Iguatu: R$ 100,62



Itapipoca: R$ 103,75



Juazeiro Do Norte: R$ 106,5



Limoeiro Do Norte: R$ 97,55



Maracanaú: R$ 99,59



Quixadá: R$ 95,99



Sobral: R$ 105

Março (semana de 24/03 a 30/03)

Ceará: R$ 101

Canindé: R$ 98,66



Caucaia: R$ 117



Crateús: R$ 100,62



Crato: R$ 104,62



Fortaleza: R$ 95,61



Icó: R$ 104,8

Iguatu: R$ 100,62

Itapipoca R$ 103,75



Juazeiro Do Norte: R$ 105,75



Limoeiro Do Norte: R$ 97,57



Maracanaú: R$ 105



Quixadá: R$ 95,85



Sobral: R$ 101,33

Abril (semana de 21/04 a 27/04)

Ceará: R$ 100,07

Canindé: R$ 98

Caucaia: R$ 99,08

Crateús: R$ 100,62

Crato: R$ 104,62

Fortaleza: R$ 98,06



Icó: R$ 104,8

Iguatu: R$ 100,62

Itapipoca: R$ 103,75

Juazeiro Do Norte: R$ 105,75

Limoeiro Do Norte: R$ 101,42

Maracanaú: R$ 100,99



Quixadá: R$ 94,87



Sobral: R$ 101,33

