RKZ vai investir na construção de usinas solares no Ceará em parceria com Santander

Foto: AURÉLIO ALVES O acordo ocorrerá por meio da subsidiária do banco, a Fit Energia. Na imagem, usina de energia solar na CE-020, em Canindé

A RKZ, do grupo Rezek, vai investir na construção de usinas solares no Ceará, em parceria com o Santander.

O acordo de longo prazo prevê o lançamento de 13 usinas até 2025, totalizando 40 megawatts-pico (MWp) de capacidade instalada na modalidade de geração distribuída (GD). Além disso, ocorrerá por meio da subsidiária do banco, a Fit Energia. As informações são do Valor Econômico.

Ao todo, serão investidos R$ 200 milhões e o pagamento será feito pelo arrendamento das usinas para a Fit. Além do Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Mato Grosso e Distrito Federal também serão contemplados.

Em entrevista ao jornal, o CEO da Fit, Bruno Menezes, explicou que vai usar a base de cerca de 60 milhões de clientes do Santander para oferecer o serviço.

“Nossa base tem muitos clientes pessoa física e jurídica. Pessoa física com conta de R$ 200 e pessoa jurídica de até R$ 5 mil. Ou seja, uma média de R$ 500 por mês”, diz Menezes. “A gente imagina que até o final deste ciclo de investimentos, a gente tenha cerca de 500 mil associados”, prevê.

De acordo com a publicação, a previsão é de entrar em operação comercial entre maio deste ano e o primeiro semestre de 2025, sendo que a RZK será responsável pela operação dos ativos, enquanto a Fit fará a gestão da energia para clientes físicos e corporativos.



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia