Assédio, saúde mental, economia do cuidado: as cargas das mulheres no mercado de trabalho

Foto: Andrey Popov/adobe stock 24% das mulheres dizem que lidam com clientes que já as assediaram ou as fizeram se sentir desconfortáveis

Elas trabalham com dor, sofrem microagressões e perdas de direitos, estão constantemente preocupadas com a segurança e ainda são as principais cuidadoras. Embora a participação feminina esteja cada vez mais forte no mercado de trabalho do Brasil, a luta por direitos iguais — que vai desde a remuneração até a divisão equitativa de tarefas — ainda é permeada por angústias.

Metade das profissionais brasileiras dizem vivenciar, hoje, níveis maiores de estresse do que há um ano, enquanto a jornada não termina com o fim do expediente e os estigmas relacionados à saúde menstrual e menopausa persistem.

E se as questões de saúde mental, longas horas de trabalho e disparidades de gênero continuam a impactar negativamente a vida profissional das mulheres no País, as que conciliam emprego com maternidade enfrentam pressão e cargas adicionais. No malabarismo para equilibrar tantos papéis, elas não abrem mão da profissão — mas se questionam: o que ser mãe significa para a carreira de uma mulher?

Essas são algumas das conclusões da pesquisa global Woman @ Work 2024, realizada pela consultoria Deloitte para entender as condições de trabalho do público feminino e suas preocupações no ambiente profissional.

O estudo, que ouviu 5 mil mulheres de dez países, das quais 500 são do Brasil, também relevou uma estagnação no avanço das condições para mulheres dentro e fora do mercado nos últimos anos.

Uma a cada quatro mulheres (24%) diz ter sofrido assédio durante o atendimento a clientes ou consumidores, enquanto outras 13% relataram assédio de colegas de trabalho, e mais 13% descreveram assédios em viagens a trabalho.

O assédio também foi relatado por 40% das brasileiras, e mais da metade desse grupo (60%) afirmou não ter reportado o ocorrido.

O levantamento mapeou, ainda, quais aspectos prejudicam a progressão desse público: 24% das mulheres que deixaram voluntariamente o emprego no último ano citaram remuneração inadequada, 18% alegaram falta de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, e 18% apontaram falta de oportunidade de aprendizado e desenvolvimento.

Já outros 27% não querem progredir para uma posição de liderança sênior dentro de sua organização por não gostarem da cultura da empresa (20%), por não terem planos de continuar na organização (19%) ou por acharem que não possuem oportunidades (19%). Confira o que mais disseram as trabalhadoras brasileiras:





Segundo o levantamento, as principais microagressões que as mulheres sofrem no trabalho são bropropriating, gaslighting, mansplaining, manterrupting e micromachismo. Entenda cada um dos conceitos no quadro a seguir:





2024 é o quarto ano em que a empresa elabora esse estudo e, em entrevista ao O POVO, representantes da Deloitte elencaram as principais diferenças observadas entre os levantamentos feitos durante a pandemia de Covid-19 e os mais atuais.

“Os relatórios de 2021 e 2022 foram dominados pelos impactos negativos da pandemia e pelos resultantes desafios à medida em que emergimos dela. Os dados revelaram um mundo de trabalho onde as mulheres enfrentavam esgotamento, experiência de exclusão à medida em que as organizações mudaram para o trabalho híbrido e encontros com comportamentos não inclusivos”, diz Ana Letícia Godoy, líder de estratégia de Diversidade e Inclusão (D&I).

“Em 2023, vimos alguns sinais de melhoria nestas áreas, mas elevados níveis de estresse, carga domésticas pesadas, falta de apoio no local de trabalho para desafios de saúde física e mental e as preocupações com o trabalho flexível continuaram”, ressalta.

Foto: Divulgação/Delloite Ana Letícia Godoy, líder da estratégia de Diversidade e Inclusão (D&I) da consultoria Deloitte

Godoy acrescenta que “as descobertas da pesquisa são instigantes e fornecem informações para que empregadores em todo o mundo saibam o que precisa progredir para ajudar a criar locais de trabalho onde as mulheres possam prosperar”.

É o que também acredita Aline Vieira, líder do programa Delas, pilar de gênero da estratégia D&I da Deloitte: “Os resultados da pesquisa indicam que ainda há muito a ser feito e trazem sugestões do que as organizações podem fazer para apoiar o sucesso das mulheres”.

Dentre as recomendações trazidas pelo estudo e citadas por Vieira, estão “garantir que as políticas organizacionais reflitam a importância da saúde das mulheres e criem uma cultura onde elas possam falar abertamente sobre sua saúde física e mental e, se necessário, obter uma folga no trabalho por causa disso”.

Outro apontamento feito é a necessidade de “compreender e abordar as preocupações das mulheres sobre sua segurança no local de trabalho; incorporar políticas e benefícios adequados para a família e concentrar-se em permitir o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal”.

Além disso, a pesquisa indica a importância de se “compreender o impacto das políticas de retorno ao trabalho presencial sobre as mulheres e, em seguida, tomar medidas para identificar e enfrentar os desafios; e abordar comportamentos não inclusivos – apoiando o direito das mulheres de reportar”.



