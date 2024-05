ZPE Ceará movimentou 2,3 milhões de toneladas de cargas no 1º trimestre

Foto: JÚLIO CAESAR HUB de H2V do Pecém foi idealizado em 2021

A Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que faz parte do Complexo do Pecém, foi responsável por movimentar 2.377.621 toneladas de cargas no primeiro trimestre deste ano. São 70 mil toneladas a mais do que em igual período do ano passado, alta de 3%.

Das cargas transportadas, 1.054.31 toneladas foram de minério de ferro. Crescimento de 19,7% na comparação com o mesmo período de 2023. A demanda vem principalmente da ArcelorMittal Pecém, siderúrgica instalada no Setor 1 da ZPE, que usa o minério como principal insumo para a produção das placas de aço.

Em seguida aparecem as placas de aço produzidas pela siderúrgica, que corresponderam a 674.982 toneladas no período. Alta de 13,2% ante igual trimestre de 2023.

Outro grande destaque foi o carvão, com 622.387 toneladas movimentadas, mais que o dobro das 298.228 toneladas registradas entre janeiro e março do ano anterior, o que representa uma alta de 108,6%.

Balanço histórico

No acumulado histórico, até março deste ano, são 85.530.982 toneladas que já passaram pelos gates da free trade zone do Pecém, que foi a primeira ZPE a entrar em atividade no Brasil, em 2013.

“Alcançar essa marca histórica diz muito sobre o trabalho de excelência que é desempenhado por todos que fazem parte da ZPE Ceará. Temos um time comprometido com a segurança e celeridade de nossas operações, além de um sistema próprio (Sica) bastante eficiente no controle das cargas. Tudo isso, aliado ao fato estarmos completamente integrados ao Porto do Pecém, faz da ZPE peça fundamental para o desenvolvimento econômico e para as relações comerciais do nosso Estado”, afirma o presidente da ZPE Ceará, Hélio Leitão.

Ele destaca que a ZPE Ceará tem se consolidado como um importante instrumento para promover o crescimento e fortalecer a economia do Ceará. Com 6.182 hectares de área total, a free trade zone faz parte do Complexo do Pecém, também formado pelo Porto do Pecém e área industrial.

É no Setor 2 da ZPE Ceará, uma área de mais de 1.900 hectares, que serão instalados os grandes projetos do Hub de Hidrogênio Verde do Ceará.



