Desenrola já negociou R$ 51,7 bi em dívidas

Foto: Governo prorroga Desenrola até 20 de maio

O Ministério da Fazenda informou ontem que o programa Desenrola já beneficiou 14,75 milhões de pessoas, com cerca de R$ 51,7 bilhões em dívidas.

O projeto lançado no ano passado pelo governo federal permite, segundo a pasta, que inadimplentes tenham acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas. O abatimento pode ultrapassar, em alguns casos, 96% do valor devido.

A pasta reforçou que o prazo de vigência da Faixa 1 do Desenrola termina no próximo dia 20 de maio. Esta data já foi a segunda prorrogação do programa, editada em uma medida provisória (MP).

A Faixa 1 contempla pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. (Agência Estado)



