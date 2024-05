Fortaleza tem o segundo menor preço médio da gasolina comum dentre as capitais

Foto: Samuel Setubal Valor médio da gasolina no Ceará é o terceiro menor do País

Em duas comparações, a cidade de Fortaleza e o estado do Ceará figuraram como o segundo e o terceiro menor preço médio do litro da gasolina comum no Brasil, respectivamente.

Acontece que entre todas as capitais brasileiras, o valor médio nos postos de combustível de terras alencarinas ficou em R$ 5,56 o litro. Igual a Campo Grande, a R$ 5,56, e atrás de São Luís, com R$ 5,43.

Quando se fala do Estado, a precificação ficou em R$ 5,67, igualando com a média do Mato Grosso do Sul, mas perdendo para Maranhão, a R$ 5,64, e São Paulo, com R$ 5,63.

Os dados foram divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), após levantamento referente à semana de 28 de abril a 4 de maio de 2024, e mostram que a média no Brasil ficou em R$ 5,84.

Na análise de como estavam os valores na pesquisa anterior, que foi de 21 a 27 de abril, a gasolina ficou mais em conta no Ceará agora, pois a média estava em R$ 5,70.

Mas vale o alerta que é importante o consumidor pesquisar, pois a máxima e a mínima do produto estaduamente vai de R$ 5,37 a R$ 6,39.



Outros combustíveis no Ceará

O valor do litro do diesel no Estado ficou estável frente à última semana. Conforme o levantamento da ANP, o produto encontrado nos postos de combustível saiu de R$ 6,07 para R$ 6,08 na média, em uma semana, mas ainda é acima do registrado nacionalmente (R$ 5,88).

Na variação entre os estabelecimentos, a precificação vai de R$ 5,57 a R$ 6,59 localmente.



Sobre o custo do etanol hidratado, a pesquisa aponta para uma média de R$ 4,47 estadualmente, acima do nacional (R$ 3,84), e também numa escala de estabilidade frente à análise de 21 a 27 de abril, quando estava a R$ 4,49 no período. Aqui o combustível vai de R$ 4,19 a R$ 5,79 no Estado.



Outro ponto são os preços praticados no mercado de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, comercializado em botijões de 13 kg. O valor médio saiu de R$ 100,07 para os R$ 99,94 atuais. Mas a variação do menor para o maior preço vai de R$ 75 a R$ 122.



Já o gás natural veicular (GNV) que estava sendo comercializado, em média, por R$ 4,99, permaneceu na mesma precificação nesta semana encerrada em 4 de maio de 2024. Mas no Ceará ele chega a ser encontrado de R$ 4,89 até R$ 6,28.



Veja o preço médio dos combustíveis no Ceará

ETANOL HIDRATADO R$ 4,47



GASOLINA ADITIVADA R$ 5,89



GASOLINA COMUM R$ 5,67



GLP R$ 99,94



GNV R$ 4,99



ÓLEO DIESEL R$ 6,08



ÓLEO DIESEL S10 R$ 5,85

Fonte: ANP

Presidente da Petrobras fala sobre resultados e manda recado a investidores | O POVO NEWS