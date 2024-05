A Primeira-Dama

Ela foi a primeira jornalista a comandar a Layout, plantou um sucesso e consolidou relevância e credibilidade.

Como foram seus primeiros

anos na Layout?

Lêda Maria: Assumi com total apoio, incentivo e benefícios este universo da publicidade. A turma das agências nos recebeu com alegria, simpatia, e ali nascia a coluna e uma Lêda Maria em um novo cenário da comunicação, fazendo um verdadeiro Layout para experiências apaixonantes, entre pessoas apaixonantes.

Como se consolidou seu método

de produção?

Lêda Maria: A produção da coluna era simples. Pautávamos os assuntos junto com o Francisco Ribeiro (criador da coluna). Acompanhávamos as campanhas e datas promocionais para o incentivo de anúncios de jornal e criações das agencias. Tínhamos fotógrafo, diagramador e redator, além de bons "informantes" dos acontecimentos e "causos".

Que papel a Layout deveria exercer nos seus próximos 50 anos?

Lêda Maria: As agências do Ceará sempre foram modelos, valiosas, formadas por pessoas altamente qualificadas. A coluna deve enfatizar essa conquista, assim como enfocar a modernidade dos veículos de comunicação. Também considero importante uma aproximação com as universidades. Tem muita coisa acontecendo nos cursos que a gente não fica sabendo. Assim estaremos valorizando a criação, a produtividade e o universo da comunicação.