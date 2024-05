Fiec homenageia personalidades que se destacaram em 2023 e 2024

Foto: Joao Filho Tavares Anfitrião da noite, o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou a importância do setor

A Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e a Confederação Nacional da Indústria (CNI) fizeram uma homenagem ontem a sete personalidades, que se destacaram entre os anos de 2023 e 2024, com suas respectivas contribuições ao progresso da indústria cearense.

A premiação foi feita no mesmo dia em que foram divulgados dados que apontaram crescimento de 6% na produção industrial do Estado, no 1º trimestre deste ano, a quarta maior do País, na comparação com período equivalente de 2023, e acima da média nacional (1,9%). Em março de 2024, o crescimento foi de 0,5%, quando comparado ao mês de março do ano passado.

O resultado foi celebrado pelo presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante. "O resultado do primeiro trimestre foi bom, o crescimento do Estado do Ceará foi mais de 6% contra o do Brasil de 1,9%. A gente fica feliz porque teve uma queda no no final do ano passado, mas também coisas sazonais e agora vem a recuperação de uma forma quase três vezes maior do que a do Brasil".

Ele destaca, no entanto, vários desafios pela frente ainda a serem superados e que vão depender, em grande parte, das articulações a serem feitas nacionalmente sobre temas como reforma tributária, reforma administrativa e a questão da taxação do e-commerce internacional.

Sobre este assunto, Ricardo destacou que a isenção de até US$ 50 em sites internacionais é uma "excrescência", sobretudo, quando comparada à situação dos pequenos empresários que atuam no Ceará. "É uma concorrência desleal, tem que cobrar os impostos federais como ele cobra também para o setor interno presente", defendeu.

Na cerimônia, ele enalteceu o tamanho da Indústria e o peso dela para a economia. No Ceará, por exemplo, o setor hoje responde por 20,5% do PIB estadual e 23% de toda arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), principal tributo estadual. No Brasil, a Indústria é responsável direto por 21,2% de todos os empregos formais.

"Claro que 2024 ainda não será o melhor dos anos. Temos consciência disso. Mas podemos fazer dele um momento de construção das condições necessárias para uma retomada bem mais vigorosa amanhã", afirmou Ricardo.

Ele ressalta que favorece esse sentimento o redesenho das cadeias produtivas globais, fruto das transformações em curso como a transição energética, as mudanças climáticas e o advento de tecnologias como a inteligência artificial, que dão o tom da nova economia que nasce.

Os homenageados do Mérito Industrial deste ano foram: Mário Araripe, sócio-fundador da Casa dos Ventos; Deusmar Queirós, fundador da Pague Menos; além de Lourival Tavares, presidente do Grupo Tavares e da Cerâmica Assunção. Por sua vez, o empresário Ricardo Steinbruch, presidente do Conselho de Administração da Vicunha e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT) recebeu a Medalha do Mérito Industrial da CNI.

Já as personalidades contempladas com a Medalha do Mérito Industrial da Fiec, pelas suas respectivas atuações no ano passado foram: Cristiano Maia, presidente do Grupo Samaria; Roberto Pessoa, prefeito de Maracanaú e presidente da Emape Alimentos; além de Aline Telles Chaves, presidente do Grupo Telles.

Presente à cerimônia, o governador Elmano de Freitas (PT) também destacou a importância da parceria do Estado com o setor produtivo. "Estamos muito animados de estarmos criando neste ano já 11 mil novas vagas de emprego, grande parte disso na indústria. E o setor tem um papel muito importante na sociedade, porque com ela se monta verdadeiras cadeias produtivas que geram melhores empregos e, em regra, melhores salários."

Entre os condecorados com a Medalha do Mérito Industrial em 2024, o presidente do Conselho de Administração da Vicunha, Ricardo Steinbruch, destacou que tem “muito orgulho e gratidão de fazer parte da história da indústria cearense”, mas elencou dificuldades que o setor tem enfrentado.

“É essencial que a indústria tenha o suporte do governo. E hoje em dia todos os governos ao redor do mundo estão dando suporte e o nosso ainda não. Espero sinceramente que isso mude para que a gente possa desenvolver ainda mais o Brasil”, defendeu o empresário.

Nesse sentido, o fundador da Pague Menos, Deusmar Queirós, disse que “a solução do Brasil passa pelo aumento do poder aquisitivo das pessoas. O que está acontecendo hoje é uma divisão entre quem tem dinheiro e aplica para receber juro e quem não tem dinheiro e fica tentando conseguir alguma coisa”.

Já o sócio-fundador da Casa dos Ventos, Mário Araripe, afirmou ter otimismo quanto ao desenvolvimento do Ceará e do Brasil por conta das cadeias industriais. “Essas últimas transformações que ocorreram colocaram o Estado em uma posição extremamente interessante. As forças que vão moldar o mundo nos próximos 20 anos são a descarbonização e a inteligência artificial e elas são extremamente interessantes para a gente”, pontuou.

O presidente da Cerâmica Assunção, Lourival Tavares, exaltou a história do grupo que dirige, e disse que apesar das dificuldades do mercado, a criatividade acaba se sobressaindo. “Nós trabalhamos com cerâmica da parte pesada para blocos estruturais e lajes. Montamos nossa primeira olaria há 50 anos e estamos aqui”, comemorou.



No 1º trimestre deste ano, o maior crescimento em termos de produção industrial ocorreu no segmento de confecção de artigos do vestuário e acessórios, que foi de 27,5%

2024

CNI

Ricardo Steinbruch - Presidente do Conselho de Administração da Vicunha e da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (ABIT). Desempenhou também papéis-chaves na CSN e no Banco Fibra

FIEC

Mário Araripe - Sócio-Fundador da Casa dos Ventos, criada em 2007 e atual líder em seu mercado, com 3,1 GW de projetos em operação e mais de 30 GW de projetos em desenvolvimento.

Deusmar Queirós - Fundador da Pague Menos, gigante do setor farmacêutico com 1.650 pontos de venda e atuação em todos os estados e no DF. Fundou ainda a PAX Corretora de Valores.

Lourival Tavares - Presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção. O grupo já foi premiado em duas ocasiões pelo Instituto Chico Mendes, por conta de ações de sustentabilidade.

2023

FIEC

Cristiano Maia - Presidente do Grupo Samaria, com atuação em três estados: Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. É apontado como o maior carcinicultor do Brasil.

Roberto Pessoa - Prefeito de Maracanaú e presidente da Emape. Presidiu a Associação Cearense de Avicultura e União Brasileira de Avicultuta e teve mandatos de deputado estadual e federal.

Aline Telles Chaves - Presidente do Grupo Telles, conglomerado com atuação em áreas diversas, tais como bebidas, embalagens e turismo, tendo como carro-chefe a Naturágua.

Fonte: Fiec