Coluna Layout completa 50 anos, demarcando o debate do marketing, publicidade e propaganda

Foto: João Filho Tavares CLIFF Villar reforça o legado da Layout e a relação com o mercado publicitário

Espaço que demarca o que acontece no mundo do marketing, publicidade e propaganda e levanta temas que mexem com o mercado da comunicação, a Coluna Layout completa 50 anos neste sábado, 11.

Idealizada por Francisco Ribeiro, a coluna já teve titulares como os jornalistas Lêda Maria, Paulo Linhares, Caio Quinderé, Jocélio Leal, Nivaldo Rangel, Marcos Tardin, Osvaldo Lima, Ivonilo Praciano, Lúcia Galvão e Joelma Leal. O atual colunista é o jornalista e diretor Corporativo do O POVO, Cliff Villar.

Desde julho de 2023, a coluna, publicada toda quinta-feira, é assinada por ele. Assim que assumiu, conta que sentiu uma grande responsabilidade tanto pela relevância quanto pela legitimidade do espaço e do conteúdo.

“Ela tem um legado de grandes profissionais que me antecederam e tem as digitais de todos os anteriores. Nós já tivemos, por exemplo, sociólogos, jornalistas, artistas, publicitários escrevendo. E cada um traz um pouco da sua leitura. Então, é como se eu estivesse recebendo um bastão em uma corrida de revezamento."

Já sobre a seleção dos assuntos, ele explica que prioriza o mercado local e observa quais temas estão em pauta, conversando com o mercado publicitário. Por isso, ressalta a importância da coluna.

"Eu acho que essa coluna é um encontro, um convite para que a gente possa pensar o mercado com mais maturidade. E que tenha uma visão social para que não seja um recorte afastado do que acontece no mundo e na sociedade."

A jornalista e colunista do O POVO, Lêda Maria, foi uma das primeiras a assumir a Layout. Ao todo, foram seis anos de dedicação para esse meio.

Assim, comenta que as agências do Ceará sempre foram valiosas e a coluna deve enfatizar essa conquista, assim como enfocar a modernidade dos veículos de comunicação.

"Também considero importante uma aproximação com as universidades. Tem muita coisa acontecendo nos cursos que a gente não fica sabendo. Assim estaremos valorizando a criação, a produtividade e o universo da comunicação."

Além disso, Ivonilo Praciano, que comandou o espaço no impresso no começo dos anos 2000, afirma que foi muito importante quando recebeu o convite para escrever. "A Layout era e é ainda um destaque do jornal."

Ele também menciona que a coluna trouxe para o público todo o movimento publicitário da Cidade, devido à sua importância. Durante o tempo que passou, Ivolino expõe que conseguiu, ainda, ampliar a equipe para cobrir o mercado.

Outra figura importante na história da Layout é a atual ombudsman do O POVO, a jornalista Joelma Leal. Isso porque ficou mais de 12 anos à frente da coluna. Logo no começo, era apenas o impresso. Depois, outras plataformas como o portal, a rádio, TV, revista e, por fim, o O POVO+.

"A gente tentou ocupar todos os possíveis espaços nas plataformas do grupo com a Layout. E sempre rendia. É um assunto muito interessante não apenas para quem é do mercado. Os consumidores, em geral, se interessam pelo assunto."

Ela explica que, por ser um segmento que sempre acompanhou, procurou ter contato com os profissionais dos bastidores e das faculdades, para dar espaço aos futuros profissionais.

Nas datas comemorativas, por exemplo, Joelma Leal convocava pessoas da redação que seriam alvos do anúncio para eleger a melhor campanha publicitária. O resultado saía na coluna seguinte. "Eu gostava muito também de trazer os movimentos de "dança das cadeiras", o vai e vem de profissionais."

Por fim, o atual gerente-geral da Fundação Demócrito Rocha, Marcos Tardin, que também já foi colunista da Layout, comentou sobre o marco.

"Um jornal completar 50 anos já seria motivo de comemoração. Uma coluna de jornal completar cinco décadas é algo raríssimo. Sendo então essa coluna de jornal dedicada ao mercado publicitário, aí já é até caso de estudos acadêmicos. Demonstra acima de tudo, acredito eu, um pioneirismo imenso com essa iniciativa."

