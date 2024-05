Preço médio da gasolina dispara no Ceará e sobe R$ 0,21 em uma semana

Foto: Samuel Setubal COM ALTA, valor médio da gasolina no Ceará deixou de figurar entre os dez mais baratos do País

O preço médio do litro da gasolina comum no Ceará subiu R$ 0,21, ou cerca de 3,7%, nos postos de combustíveis no Estado, passando de R$ 5,67 para R$ 5,88 na última semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No Estado, o valor mais em conta do produto pode ser encontrado no município de Sobral, onde chega a ser comercializado por R$ 5,14 o litro. Já o preço mais caro é encontrado no município de Itapipoca, onde pode ser encontrado por até R$ 6,49.

A alta da gasolina comum foi a maior entre os combustíveis pesquisados pela ANP no Ceará. Na sequência aparece a gasolina aditivada, que teve alta de 2,2%, passando de R$ 5,89 para R$ 6,02 em média o litro.

O etanol hidratado também teve alta, embora menor, da ordem de 0,8%. No Estado, o preço médio do litro do combustível é de R$ 4,51, um dos dez maiores valores médios do País. O valor mínimo foi encontrado em postos de Caucaia e de Fortaleza, onde chega a ser vendido por R$ 4,27, o litro. Já em Crateús, cada litro do produto pode custar até R$ 5,75.

O preço do diesel S-10, por sua vez, ficou praticamente estável, com ligeira alta de 0,1%. O litro do combustível passou de R$ 5,85 para R$ 5,86 em média, em uma semana. Assim como no caso do etanol, os municípios de Caucaia e Fortaleza têm o valor mínimo do produto, R$ 5,39. Já o valor mais alto foi encontrado em Icó, onde pode custar até R$ 6,99, o litro.

Por sua vez, o diesel comum (ou B S 500) teve queda de 0,6%, passando de R$ 6,08 para R$ 6,04, em média, por litro. Também teve queda o preço médio do botijão de 13 kg do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha), que passou de R$ 99,94 para R$ 99,61.

A maior redução, contudo, foi verificada no preço médio do Gás Natural Veicular (GNV), que caiu 1,8%, passando de R$ 4,99 para R$ 4,90, o metro cúbico (m³).

Médias nacionais

Em termos nacionais, os preços do diesel e do GLP de 13 kg ficaram estáveis na semana de 5 a 11 de maio, comparado à semana anterior, segundo a ANP. Já a gasolina apresentou leve alta, de 0,5%.

O preço médio do litro da gasolina no País ficou em R$ 5,87 no período. O preço do diesel ficou em média em R$ 5,96, como na semana anterior, e o gás de cozinha teve oscilação de 0,06%, de R$ 101,77 para R$ 101,84 de uma semana para outra.

A propósito, na última sexta-feira, 10, a Petrobras anunciou mudanças na comercialização do gás natural canalizado que podem reduzir o preço do combustível, a partir de novas modalidades de venda que estarão disponíveis para distribuidoras estaduais e para consumidores livres. A estatal explicou, contudo, que essa atualização de preço não se refere ao GLP.

