Eletrobras assina com o Ceará parceria para H2V

Foto: Vivi Martins/Governo do Ceará Assinatura do memorando de entendimento com a Eletrobras

A Eletrobras assinou nesta terça-feira, 14, Memorando de Entendimento (MoU) com o Governo do Ceará para viabilizar energia para a unidade de produção hidrogênio verde (H2V) e derivados, como a amônia verde, no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

O encontro faz parte de agenda no World Hydrogen 2024 Summit & Exhibition, o maior evento mundial sobre hidrogênio verde, entre os dias 13 e 15 de maio. A programação deve incluir passagens pela Bélgica e pela Alemanha.

Sobre o MoU com a Eletrobras, Elmano de Freitas (PT), governador do Ceará, destacou a importância da concretização do investimento na geração de emprego e renda para a população," além de representar uma contribuição direta para a construção do mundo mais sustentável".

Ele detalha que o acordo prevê o fornecimento de energia renovável e de H2V aos futuros projetos industriais no Ceará. É mais desenvolvimento e oportunidades de trabalho para os cearenses.

Além do governador, também estiveram na assinatura Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Hugo Figueirêdo, presidente do Cipp, Roseane Medeiros, vice-presidente da Fiec e secretária de Relações Internacionais do Estado, Mônica Saraiva Panik, consultora Internacional da Fiec; e Jurandir Picanço, consultor de Energia da Federação.

Em relação ao MoU, a Fiec frisa que o documento tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento de projetos de energia renovável no Estado do Ceará, além de fortalecer toda a cadeia produtiva de hidrogênio de baixo carbono.

“A iniciativa visa não apenas atender à crescente demanda por energia limpa, mas também promover a implementação de tecnologias avançadas e inovadoras em futuros projetos industriais no estado. Dessa forma, o Ceará se posiciona como um polo estratégico na transição para uma economia sustentável, contribuindo significativamente para a redução das emissões de carbono e fomentando o crescimento econômico da indústria por meio de investimentos em energia verde”, afirmou Ricardo Cavalcante.

Outro encontro em Roterdã nesta terça-feira, 14, foi com a diretoria do Grupo Fortescue, que prevê investimento de US$ 5 bilhões na produção de H2V, no Ceará.

Atualmente, já são seis pré-contratos assinados com investidores do segmento de energias renováveis. "O diálogo com mais empresas continua para gerar desenvolvimento sustentável e oportunidades para os cearenses", acrescenta Elmano.

Eletrobras no Ceará

Representantes da Eletrobras chegaram a vir ao Ceará no último dia 2 de maio , e tiveram reunião, no Palácio da Abolição.

Na ocasião, foi divulgado apenas que o encontro era direcionado para tratar de pautas ligadas à implantação das novas linhas de transmissão no Ceará.

Outros assuntos citados, também já incluíram a possibilidade de investimentos na produção de H2V, datacenters e incentivos tributários para importação de equipamentos via Porto do Pecém.

Neste quesito das linhas de transmissão, a previsão é que o início do aporte se dê em janeiro de 2026. São previstos R$ 2,2 bilhões em investimentos da Eletrobras no Estado.

Para isso, o governador solicitou à empresa prioridade na geração de emprego para pessoas locais, nos municípios onde esses investimentos acontecerão.

De acordo com a empresa, existe a possibilidade da geração de 4.465 empregos, tendo a possibilidade de mais de 60% serem destinados à população local.

“Temos investimentos em locação de equipamentos, estamos prevendo, no pico da obra, mais de mil equipamentos locados. Temos também a locação de imóveis, o fornecimento de refeições, que estamos prevendo mais de 2,5 milhões de refeições fornecidas, e é sempre uma contratação local”, frisou, à época, Carlos Tibúrcio, gerente-executivo de suprimentos da Eletrobras.

Na capacitação da mão de obra local, a parceria se dará com o Senai do Sistema Fiec.

