Geração de empregos: Ceará é o 2º estado do NE e Fortaleza lidera no N/NE

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Ceará registrou 5,6 mil empregos formais em abril

A geração de empregos no Ceará registrou 5.678 novos postos em abril, ficando em segundo lugar dentre os estados do Nordeste. Ficou atrás somente da Bahia (10.649). Já no acumulado de 2024 são 16.780 novos empregos.

O destaque foi para Fortaleza, que foi a primeira cidade da Região e também comparada ao Norte em saldo de empregos, que chegou a 3.503 no em abril. Atualmente são, portanto, 737.999 trabalhadores com carteira assinada.

Em quantidade de criação de vagas, a Cidade ficou à frente de Recife (3.500), Salvador (3.250) e Manaus (3.170). No acumulado do ano (janeiro a abril), Fortaleza registra 12.330 postos e, em 12 meses, são 32.974.

Com isso, a Cidade respondeu por 61,6% das vagas do Ceará em abril e 73,4% no acumulado do ano.

No País, a capital cearense é o sexto município em geração de postos de trabalho em abril dentre as mais de 5.570 localidades brasileiras.

E no Ceará o nível de ocupação formal atingiu o total de 1.370.114 empregos com carteira assinada. E o saldo no mês passado vem de 50.529 admissões e 44.851 demissões.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e foram divulgados nesta quarta-feira, 29 de maio.

Dos setores cearenses que mais renderam, o primeiro foi o de serviços (2.940), seguido de indústria (1.084), construção civil (953) e comércio (775).

Já em relação aos salários médios de admissão para abril, o Ceará apresenta valor de R$ 1.872,95, acima da média do Nordeste (R$ 1.840,03).

Quando se analisam os setores mais marcantes em Fortaleza, lideram serviços (2.211), indústria (660), construção civil (485) e comércio (148).

Além disso, a capital cearense tem saldo positivo maior até mesmo que 14 estados brasileiros como Mato Grosso (2.999), Maranhão (2.978), Mato Grosso do Sul (2.567), Rio Grande do Norte (2.691), Piauí (2.072), Sergipe (1.570), Tocantins (1.464), Acre (1.267), Amapá (902), Paraíba (739), Rondônia (724), Roraima (480), Pernambuco (-1.103) e Alagoas (-1.607).

Sobre os resultados, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), destacou em live nas redes sociais que o Estado está no caminho certo de gerar emprego e renda.

"É o trabalho que dignifica as pessoas, que dá as condições de pagar suas contas, criar sua família com o suor do seu rosto. É nisso que acredito”, frisou.

Já o secretário do Trabalho, Vladyson Viana, avaliou que os próximos meses tendem a manter essa trajetória de ampliação, uma vez que o ritmo de crescimento econômico "é ainda mais satisfatório no segundo semestre do ano, o que proporciona a maior geração de postos de trabalho.”

E Raimundo Angelo, presidente do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), disse que apesar de a maior parte dos novos empregos, em abril, ter sido para homens (58,8%), no acumulado do ano, as mulheres ainda são maioria (8.652), embora a diferença esteja diminuindo em relação aos homens (8.128).

"Vale destacar ainda que, em abril, as novas vagas foram ocupadas principalmente por jovens de 18 a 24 anos (4.063) com ensino médio completo (4.445)”, destacou.

Da parte da Prefeitura de Fortaleza, Rodrigo Nogueira, secretário do Desenvolvimento Econômico, acredita que os números refletem a aposta da gestão municipal em Leis de Incentivos Fiscais, que atraem grandes empresas para Fortaleza.

"Recentemente temos dois data centers com investimentos de quase R$ 2 bilhões para instalação na cidade", revela.

Para ele, também contribuem os investimentos em pequenos empreendedores locais, que geram 8 em cada 10 empregos. "Temos hoje o Fortaleza Capacita, que é o maior programa de capacitação do Brasil. Temos também o Programa Nossas Guerreiras, que já concedeu crédito orientado para 12 mil mulheres da periferia da cidade".

Ele lembra ainda que, de 2021 até abril de 2024, já foram criados 115.673 empregos com carteira assinada, à frente de Salvador com 99.772.

Isso significa que de todos os empregos gerados no Estado do Ceará, cerca de 53% foram gerados na capital, mesmo representando apenas 27% da população. "Se fizermos o recorte apenas de 2024, 73,4% dos empregos gerados no Estados foram em Fortaleza."

Brasil cria 240 mil novos empregos em abril

O Brasil fechou o mês de abril com saldo positivo de 240.033 empregos com carteira assinada. O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) divulgado ontem pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O resultado de abril decorreu de 2.260.439 admissões e de 2.020.406 desligamentos.

No acumulado do ano de janeiro/2024 a abril/2024, o saldo foi positivo em 958.425 empregos, resultado de 8.904.070 admissões e 7.945.645 desligamentos.

Já nos últimos 12 meses, de maio/2023 a abril/2024, foi registrado saldo de 1.701.950 empregos, decorrente de 24.179.955 admissões e de 22.478.005 desligamentos.

Em relação ao estoque, ou seja, a quantidade total de vínculos celetistas ativos, o país registrou, em abril, um saldo de 46.475.700 vínculos, uma variação de 0,52% em relação ao estoque do mês anterior.

O maior crescimento do emprego formal no mês de abril ocorreu no setor de serviços, com a criação de 138.309 postos. Na indústria, foram 35.990 postos. Na construção, foram 31.893 postos; no comércio, 27.272 postos; e na agropecuária, 6.576 postos.(Agência Brasil)