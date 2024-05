Prévia da inflação da Grande Fortaleza fica acima da média nacional

Foto: Reprodução/ Pedro Guerreiro/ Ag. Pará Educação foi um dos grupos que puxaram a alta da inflação no ano

A prévia da inflação de Fortaleza e Região Metropolitana (RM) ficou em 2,19% nos primeiros cinco meses do ano (janeiro a maio), conforme o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15).

Assim, a taxa foi 0,7 ponto percentual acima da média nacional (2,09%).

No período, a Grande Fortaleza teve a quinta maior inflação do País.

E os grupos que puxaram a alta na prévia da inflação foram principalmente educação (5,95%) e alimentação e bebidas (5,49%).



Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 28 de maio, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e mostram os resultados da prévia da inflação encerrados todos em maio.

Portanto, na análise apenas do mês de maio, o índice ficou em 0,26%, numa diferença de 0,28 ponto percentual (p.p.) acima da taxa registrada em abril (-0,02%).

Neste caso, as maiores influências vieram dos grupos saúde e cuidados pessoais (1,06%), e alimentação e bebidas, que acelerou (1,02%).

Já em 12 meses a prévia da inflação ficou em 3,94%, acima dos 3,70% no Brasil e puxada por saúde e cuidados pessoais (9,08%) e alimentação e bebidas (4,60).

Considerando apenas a passagem dos meses de abril para maio, seis dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram resultados positivos.

A alta nos preços em saúde e cuidados pessoais (1,06%) teve influência dos produtos farmacêuticos, após a autorização do reajuste de até 4,50% nos preços dos medicamentos, a partir de 31 de março.

Ao contrário da maioria dos grupos e da tendência nacional, que foi de alta de 0,77%, o grupo transportes teve queda (-0,30%) na Região Metropolitana de Fortaleza.

E no grupo alimentação e bebidas (0,26%), também em maio, o índice se elevou em 0,22%, com contribuições sobretudo de tomate (20,39%), dos tubérculos, raízes e legumes (14,06%), do mamão (13,26%), da cenoura (13,18%) e da cebola (12,35%).

Nas quedas, destacam-se a manga (-6,35%), o camarão (-4,14%) e o óleo de soja (-4,05%).

A alimentação fora do domicílio (0,30%) também desacelerou em relação ao mês de abril (0,40%). O lanche (0,37%) teve queda de (0,85%.

Entenda o cálculo da prévia da inflação (IPCA-15)



Para o cálculo do IPCA-15, a metodologia utilizada é a mesma do IPCA, a diferença está no período de coleta dos preços e na abrangência geográfica.

Os preços foram coletados no período de 16 de abril a 15 de maio de 2024 (referência) e comparados com aqueles vigentes de 15 de março a 15 de abril de 2024 (base).

O indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários-mínimos e abrange as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador e Curitiba, além de Brasília e do município de Goiânia.

A próxima divulgação do IPCA-15, referente a junho, será em 26 de junho.



Inflação: o que é, de onde vem e como se proteger?



IPCA-15

