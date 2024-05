Gerdau vai investir R$ 400 milhões em unidade de Maracanaú

Foto: José Paulo Lacerda/CNI/ GERDAU é uma das principais fornecedoras de aço para a cadeia da construção civil

A Gerdau anunciou nesta quarta-feira, 30, que vai investir R$ 400 milhões na modernização de sua unidade fabril em Maracanaú, como parte de um plano de investimentos de R$ 7,5 bilhões da empresa produtora de aço em todo o País.

A modernização da planta de Maracanaú deve gerar até 400 empregos durante o pico da obra, que deve durar até o fim de 2025 e o início de 2026. No Ceará, a Gerdau possui ainda uma unidade no município de Caucaia.

“As recentes medidas tomadas pelo governo federal, de defesa comercial do aço, foram um passo importante para reafirmamos nosso compromisso em investir e olhar para longo prazo no Brasil”, afirmou Gustavo Werneck, CEO da Gerdau.



Segundo a Gerdau, cerca da metade do montante anunciado para o plano de investimento será alocado “em uma nova plataforma de mineração sustentável e o restante na otimização e modernização de plantas produtoras de aço no País. No total, com os projetos em curso, estão sendo gerados mais de 5 mil empregos”.

Ainda conforme comunicado da empresa, “os aportes em projetos da companhia abrangem uma ampla gama de iniciativas, desde a modernização de instalações existentes até a ampliação de novas capacidades de produção”, sendo o estado de Minas Gerais o que receberá maior volume de recursos, cerca de R$ 5 bilhões.

Durante o período da obra, a unidade de Maracanaú terá suas operações suspensas. Nesse sentido, o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, Pedro Torres, negou que o grupo estivesse reduzindo investimentos no Estado, tal como chegou a ser especulado, quando do anúncio da suspensão das atividades fabris.

“Nesse período, é natural que você não consiga produzir aço na planta porque você tem que parar a fábrica para exatamente modernizá-la. Isso gerou uma leitura de que nós estaríamos saindo do Estado, o que é um grande erro. Muito pelo contrário! Nós estamos dobrando uma aposta no Ceará. Acontece que em um processo de médio prazo e com mão de obra diferente daquela que opera a fábrica, não é possível reaproveitar todos os operadores”, explicou o executivo.

“Esses postos de trabalho da operação vão ser repostos assim que a planta de Maracanaú voltar a operar em 2026. A gente vai gerar empregos na modernização, basicamente, no mesmo montante que a gente tem hoje de operação. Então, a gente está fazendo um processo de apostar no futuro e de olhar essa planta como estratégica para Gerdau e não de paralisar atividades”, enfatizou.

“Nesses próximos seis meses, a gente vai fazer um processo de estudo de engenharia para que, em 2025, a obra comece para valer e a gente possa já inaugurar a planta modernizada no começo de 2026”, explicou o diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Gerdau, Pedro Torres.

“A gente vai trocar equipamentos antigos por equipamentos mais eficientes, modernos e com menos impactos ambientais. A gente vai modernizar, por exemplo, o laminador para que a gente possa fazer tarugos de 12 metros, produtos que hoje a gente não produz aqui no Ceará”, destacou.

“Será um impacto super relevante, porque a gente está reafirmando uma visão de longo prazo para o Ceará. É um estado que a gente já opera há alguns anos e acredita ter muito potencial para ser um grande hub de atendimento a todo o Norte e Nordeste do País, a partir daqui”, concluiu Torres. (Colaborou Fabiana Melo)



