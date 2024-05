Senado aprova projeto de lei que reajusta salário de servidores públicos federais

Foto: Waldemir Barreto/AGÊNCIA SENADO Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional destinada à deliberação dos vetos de nºs 46 de 2021; 30 e 65 de 2022; 9, 14 (dispositivos 1 a 3, 5 a 53, 55 a 58, 61 a 64, 66, 67, 109 a 114, 116, 119 a 315, 317, 319 a 390 e 393 a 397), 18, 26 (dispositivos 3 e 5 a 10), 36 (dispositivo 3), 39, 41, 45 (dispositivo 10), 46 (dispositivos 1 a 3, 6, 8 a 12 e 14), 47 (dispositivos 9 a 17) e 48 de 2023; e 1, 4 (dispositivo 64) e 8 de 2024; PLNs nos. 1, 2 e 5 a 11 de 2024; e eleição complementar do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. Mesa: presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG); secretário-geral da Mesa do Senado Federal, Gustavo A. Sabóia Vieira. Parlamentares à bancada. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O Senado aprovou ontem um projeto de lei que prevê reestruturação de carreiras e reajuste de salários para servidores federais, que serão parcelados de 2024 até 2026. A proposta já havia passado na Câmara e vai agora para sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Estão contemplados delegados da Polícia Federal (PF), policiais penais e rodoviários, servidores da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), além de funcionários de áreas de tecnologia da informação e política social do Executivo. Os reajustes já estavam previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

O projeto, relatado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), substituiu uma Medida Provisória (MP) que foi editada pelo Palácio do Planalto em dezembro e perderá efeito na sexta-feira, 31. Devido ao tempo curto para análise, o texto foi levado com urgência para o plenário, sem passar antes por comissões da Casa.

A MP original não previa reajustes de salários para as carreiras de segurança, mas o acordo dessas categorias com o governo foi feito ao longo dos últimos meses. No caso da Funai, haverá uma reorganização de carreiras que pertencem a planos diversos em um único "Plano Especial de Cargos". (Agência Estado)





ANM

O projeto também amplia os mandatos da diretoria da Agência Nacional de Mineração, de quatro para cinco anos, com nas demais agências