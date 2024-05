Escolas do Senai no Ceará são as melhores do Brasil em maturidade de gestão escolar

Foto: FÁBIO LIMA Senai Ceará é destaque nacional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Ceará conquistou o primeiro lugar nacional em "Evolução da Maturidade de Gestão Escolar em 2023".

O resultado leva em consideração todos os estados brasileiros que possuem escolas do Senai e pontua boas participações na Saga da Inovação, Olimpíadas do Conhecimento, além do uso de tecnologias educacionais e laboratórios.

Conforme a metodologia de análise, as escolas no Ceará foram as que cumpriram mais indicadores do Programa de Excelência na Gestão (PEG).

O presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, destaca que a conquista é fruto do trabalho e dedicação da equipe do Sistema Fiec e o foco na educação.

"Nossas escolas, aqui no Ceará, têm refletido toda a atenção que o Sistema Fiec dá à educação, com o que há de mais didático, moderno e disruptivo no mercado. Ressalto também o papel fundamental dos colaboradores, professores e alunos em todo esse processo que, com afinco e muita competência, contribuíram para que nosso Senai conquistasse esse resultado”, afirma.

Dentre as ferramentas de inovação que os alunos do Senai Ceará têm acesso estão a plataforma de Ensino a Distância (EAD), as ferramentas Google e a plataforma Senai Play, para cursos de curta duração. Parte do arcabouço de tecnologias educacionais é disponibilizado de forma gratuita.

Na avaliação do Departamento Nacional do Senai, o histórico do Ceará é de crescimento nos últimos anos.

Para formar o ranking são considerados os resultados entregues pelas escolas ao longo do ano, incluindo os concludentes dos cursos técnicos e o desempenho apresentado em programas dentro da rede Senai. Em 2022, a instituição esteve no nível de Maturidade 3. Já no ano passado, saltou para a Maturidade 5, que é o nível máximo do sistema.

Superintendente do Sesi Ceará e diretor Regional do Senai Ceará, Paulo André Holanda destaca a importância dessa certificação por demonstrar a excelência do trabalho desenvolvido pela escola do Senai e a Unidade de Educação (Uned).

"O Senai Ceará está com o mais alto grau de maturidade e isso significa que estamos entregando para a sociedade uma educação de qualidade, voltada principalmente para o mercado de trabalho e o empreendedorismo. Isso também quer dizer que estamos atendendo aos indicadores do Programa de Eficiência de Gestão, com muita eficácia", ressalta.

Outros destaques para o Senai Ceará foram as conquistas em competições de inovação. Atualmente, o Senai Ceará dispõe de infraestrutura com essa finalidade, a parte de Programas e Competições, e também a Saga da Inovação em todas as escolas.

Assim, os alunos têm a oportunidade de desenvolver soluções inovadoras para as indústrias.

A partir desse investimento, em 2023, o Senai Ceará obteve o 3º lugar Mecânica Industrial na WorldSkills.

Inovação na Indústria | O POVO Tecnologia

Mais notícias de Economia