Ceará ultrapassa meta de entrega do Imposto de Renda 2024

Foto: Juca Varella/Agência Brasil Mais de 42 milhões de contribuintes já cumpriram a obrigação com a Receita Federal

Mais de 981,4 mil contribuintes cearenses entregaram até às 21 horas de ontem a declaração do Imposto de Renda 2024. O número supera a meta de 980.538 declarações estipuladas inicialmente pela Receita Federal no Estado.

O prazo encerrou às 23h59 de ontem. No Brasil, a meta estipulada era de 43 milhões de declarações, número superior ao ano passado e recorde na série histórica. Até às 21 horas de ontem, no entanto, o número tinha atingido a marca de 42.013.861.

A quantidade de declarações entregues dentro do prazo no Ceará vem subindo ano a ano. Em 2021, por exemplo, foram pouco mais de 771 mil. No ano seguinte, o número subiu para 816,8 mil e atingiu no ano passado a marca de 939 mil.

O que acontece com quem não declara no prazo?

Quem perdeu o prazo pagará multa de 1% sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74, ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor.

As declarações atrasadas só poderão ser entregues a partir das 8 horas da próxima segunda-feira, dia 3 de junho, quando o sistema será reaberto pela Receita.

Do total de declarações entregues no Ceará, 62,9% têm direito à restituição, outros 17,6 % têm imposto a pagar e 19,6% não têm nada a pagar ou receber.

A maior parte das documentações entregues foi feita na modalidade pré-preenchida, que incorpora parte das informações que já constam na base da Receita Federal. Conforme o balanço parcial, 51,6% das declarações são simplificadas. E 8,9% dos contribuintes fizeram algum tipo de retificação dos dados após a entrega.

Em Fortaleza, mais de 490,6 mil contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Em seguida, aparece Caucaia, com 40,1 mil declarações entregues e Juazeiro do Norte, com 30 mil declarações.

Restituições

O primeiro lote de restituições foi pago ontem. Ao todo, mais de 5,5 milhões de contribuintes foram contemplados, num crédito de R$ 9,5 bilhões, o maior já pago pelo Fisco em um único lote. Do montante, R$ 322.072.129,44 foi para 159.630 contribuintes prioritários no Ceará.

Além dos contribuintes com prioridade (como os idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental ou moléstia grave, cuja maior renda seja o magistério), recebem primeiro os contribuintes que optaram por fazer a declaração na modalidade pré-preenchida ou que optou por receber a restituição via Pix.

Neste ano, em virtude do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul (RS), também foi dada prioridade aos contribuintes domiciliados no estado. No RS, serão restituídas 886.260 declarações, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão. Os contribuintes gaúchos também tiveram o prazo de entrega estendido até 30 de agosto deste ano.

Conforme a programação da Receita Federal, depois deste primeiro lote, ainda ocorrerão mais quatro a serem pagos nas seguintes datas: 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.



Dicas para proteger seus dados de golpistas

Mais notícias de Economia