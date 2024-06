Fábrica de jeans projeta gerar 300 novos empregos em Banabuiú com expansão

Foto: FERNANDA BARROS Município de Banabuiú fica a 210 km de Fortaleza

A Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece) e a prefeitura de Banabuiú assinaram escritura de doação de imóvel para possibilitar a ampliação da fábrica de jeans da Rdcal Nordeste Indústria e Comércio de Confecções, recém-instalada naquele município.

A previsão é a de que a parceria entre as entidades e a empresa leve à geração de 300 empregos. O terreno doado tem aproximadamente 1 mil m². Atualmente, a fábrica da Rdcal Nordeste produz cerca de 14 mil peças por mês em Banabuiú, em terreno cedido pela prefeitura.

“Com a assinatura, a Prefeitura faz a doação do terreno para a Adece que, em seguida, irá firmar um convênio com a Prefeitura para realizar a obra de um galpão de mil metros quadrados. O imóvel será cedido em regime de comodato para que a empresa possa gerar os empregos no município. Viabilizar a instalação de indústrias no interior é uma das orientações do governador Elmano de Freitas”, destaca o presidente da Adece, Danilo Serpa.

“É uma fábrica que produz jeans para todo o Brasil. Fizemos uma parceria com a empresa, que vem realizando um treinamento com trabalhadores da região”, explicou o prefeito de Banabuiú, Edinho Nobre (PSB), que também ressaltou os primeiros resultados da fábrica no município, após os seis primeiros meses de instalação.

A ampliação se dá, conforme a Adece, em um contexto de crescimento da produção industrial do setor de vestuário no estado, com base em dados do Observatório da Indústria, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O levantamento apontou crescimento de 27,5% no 1º trimestre de 2024, ante período equivalente do ano anterior.



Mais notícias de Economia

Indústria

Setor de vestuário no Estado cresceu 27,5% no 1º trimestre de 2024, ante período equivalente do ano anterior, segundo estudo do Observatório da Indústria