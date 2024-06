Prédios dos Correios em Fortaleza serão revitalizados

Foto: FÁBIO LIMA A previsão é que a reforma fique pronta em 2026

O prédio dos Correios da rua Deputado Oswaldo Studart, que está em desuso desde abril de 2011, será revitalizado e abrigará o Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado. Ele fica em Fortaleza, no Bairro de Fátima, próximo ao terminal rodoviário Engenheiro João Thomé.

Está prevista também a construção de um novo Centro de Tratamento no imóvel localizado na avenida Oliveira Paiva. O processo encontra-se atualmente na fase de elaboração do projeto.

As obras de revitalização foram inseridas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal e deverão ser finalizadas em 2026, conforme O POVO apurou e confirmou com a estatal.

De acordo com informação dos Correios, o complexo abrigará área administrativa da empresa no Estado, além dos Centros de Entrega de Encomendas (CEE) e de Distribuição Domiciliar (CDD).



No Estado, os investimentos do novo PAC somam R$ 23 bilhões. No Brasil, foram selecionadas 6.778 obras e empreendimentos nos 26 estados e no Distrito Federal, alcançando 59% dos municípios brasileiros.

Com as propostas escolhidas, o Ceará receberá aportes do Governo Federal para realizar 393 obras, com foco em acesso a serviços de saúde, educação, esporte e cultura.

A previsão é que os benefícios alcancem mais de 8,1 milhões de cearenses, 92% da população do Estado. Assim, 159 dos 184 municípios foram contemplados.

Especificamente as obras dos Correios entram no tema inclusão digital e conectividade e estão caracterizadas como construção de centro de serviços postais em Fortaleza, mas não há detalhamento de valores.

Prédio dos Correios em Fortaleza foi ocupado em 2015

No histórico do prédio do bairro de Fátima, em fevereiro de 2015, o local já chegou a ser ocupado por um grupo, de cerca de 250 pessoas, organizado pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB).

Entre os ocupantes havia famílias com crianças, gestantes e idosos, que viviam em áreas de risco da cidade.

Na ocasião, informações oficiais dos Correios já abordavam a intenção de reformar o local e transformá-lo em um complexo com agência para atendimento ao público, unidades administrativas e de distribuição de cartas e encomendas.

O POVO entrou em contato com os Correios para mais informações, porém até publicação desta matéria ainda não recebeu retorno. Assim que mais detalhes forem informados a matéria será atualizada.



Concurso dos Correios

Em setembro, o Correios irá publicar dois editais para concurso público com previsão para contratação em dezembro. Um será voltado para o nível médio, no cargo de agente, e o outro será para superior, para contratação de analista.



Confira cronograma:

Até julho – Planejamento do certame e processo para contratação da empresa especializada;



Agosto – Contratação da banca;



Setembro – Edital do concurso;



Dezembro – Início das contratações.

Colaborou Carol Kossling

