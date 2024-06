Novo voo facilita conexão de Fortaleza com Chile e Austrália

Foto: Renato Abê AS AERONAVES a operar a rota serão o Airbus A320 e o A321

Os turistas brasileiros ganham agora mais uma opção de conexão com o mundo.

É que o novo voo realizado pela companhia aérea Latam passa a operar entre Brasília e Santiago, capital do Chile, ampliando opções para viajantes do País chegarem à América Latina e também à Oceania.

"Nossa estimativa é transportar 20 mil passageiros ao ano nessa rota. Conectando de forma mais ágil os brasileiros que embarcam de cidades do Norte e Nordeste, a exemplo de Fortaleza, Recife, Belém e Manaus ao destino de Chile, Austrália e Nova Zelândia", afirma Eduardo Macedo, gerente de Assuntos Públicos da Latam Brasil.

O POVO esteve no voo inaugural, que contou com cerimônia reunindo autoridades do Governo Federal e do Distrito Federal.

O trajeto iniciado em Fortaleza levou 2 horas e 30 minutos até a Capital e 4 e 20 minutos do Aeroporto Internacional de Brasília – Presidente Juscelino Kubitschek até Santiago.

A rota entre as capitais latino-americanas será operada sempre às terça-feiras, quinta-feiras e sábados, a bordo de aeronaves Airbus A320 (174 passageiros) e A321 (220 passageiros).

O voo decolará às 8h50min (hora local) de Brasília e às 13h40min (hora local) de Santiago.

"O voo já é sucesso. Temos hoje um demonstrativo de que podemos alcançar esse número, pois temos uma ocupação no voo inaugural de 97%. Então a gente está bem feliz, investindo e acreditando nessa conectividade", complementa Eduardo, ressaltando o ganho de tempo com o voo se comparado a trechos para o Chile saindo de São Paulo, por exemplo.

"A aviação não é só turismo, é negócio, é desenvolvimento econômico, é oportunidade de a gente fazer não só um passeio ou fechar um contrato, mas rever nossas famílias, aproveitar", aponta Tomé Franca, secretário Nacional de Aviação Civil, também presente no voo inaugural.

Tomé ressalta a importância de entender cada rota inserida na malha viária global e pontua que a novidade da Latam vai muito além das fronteiras do Chile.

Isso porque, além de Santiago, os passageiros partindo de Brasília ganham novas opções por meio da nova rota até Auckland (Nova Zelândia), Sydney (Austrália), Melbourne (Austrália), além de outros destinos no próprio Chile, como a Ilha de Páscoa, Calama, Punta Arenas e Puerto Montt.

O jornalista viajou ao Chile a convite da Latam

Preços

O POVO realizou pesquisa de voo Latam Fortaleza-Chile, com ida na terça e volta no sábado, e o valor mais em conta era o operado com parada em Brasília, por R$ 2.530 (ida e volta) no dia 18 a 22 de junho. De 25 a 29 de junho fica por R$ 2.440, mas com uma parada a mais em Lima, no Peru. Já de 2 a 6 de julho os bilhetes eram os mais caros, a R$ 2.934