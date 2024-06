Audiência pública debate EIA Rima do projeto da AES Brasil

Foto: Arquivo Pessoal/Laiz Hérida Audiência pública para apresentar EIA Rima sobre projeto de H2V.

A AES Brasil realizou uma audiência pública para o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA Rima) referente ao projeto de produção de hidrogênio verde (H2V) no Complexo de Pecém.

A audiência teve a presença de comunidades indígenas e ocorreu nesta quarta-feira, 5.

O evento teve o objetivo de apresentar o projeto para a sociedade e também tirar dúvidas, além de ouvir contribuições, afirma Laiz Hérida, CEO da HL Soluções Ambientais.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

"Foi uma audiência bem tranquila e faz parte do processo de licenciamento. Foi bem discutido com as comunidades indígenas, no resultado final ninguém demonstrou ser contra o projeto".

Agora, o projeto segue para a Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace) com a apreciação no Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema) para emitir a licença-prévia.

Projeções

Já com o pré-contrato assinado com o governo do Ceará e área reservada na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, a companhia passa a ser a segunda empresa nestas condições com licenciamento ambiental em curso.

O projeto da subsidiária brasileira da companhia com sede nos Estados Unidos planeja para o Ceará a geração inicial de 1 Gigawatts (GW) de energia renovável, o suficiente para abastecer cerca de 1,5 milhão de residências, além de 500 mil toneladas de amônia verde por ano.



AUMENTE SEUS LUCROS: Conheça as maiores pagadoras de DIVIDENDOS e estratégias para 2024 | Dei Valor

Mais notícias de Economia