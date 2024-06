"Vai virar um outro Acquario", diz prefeito de Fortaleza

"Eu só espero que seja rápida a decisão do que fazer lá, porque vai virar um outro Acquario. O Acquario que a gente poderia ter feito, o governo resolveu doar para a Universidade Federal que está em greve por falta de recurso. Eu espero mesmo que o terreno do São Pedro não vire um outro Acquario", afirmou o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Fala ocorreu durante a entrega de obras no Jangurussu, ontem. O local onde o Acquario seria construído também foi cedido pela União à Universidade Federal do Ceará (UFC).

A Prefeitura resolveu demolir o edifício histórico, que ficava localizado na Praia de Iracema, em março deste ano, após anos de imbróglio com o Governo do Estado. Trabalhos de demolição encerraram nessa semana e deixaram uma incógnita sobre o destino do terreno que comportava a estrutura.

De acordo com a Prefeitura, o valor total do serviço de demolição será divulgado até o final de junho. Inicialmente, a obra foi estipulada em R$ 1,7 milhão. Na época do anúncia sobre a demolição, ainda em março, Sarto afirmou que os custos seriam ressarcidos pelos proprietários do prédio. A decisão de demolir teria sido resultado das condições precárias do edifício, que já havia registrado situações de risco e poderia demsoronar.

Durante anos, o imóvel esteve abandonado, sem reformas ou intervenções. Em 2021, uma jovem que grafitava morreu após parte da estrutura cair. O prédio, o primeiro na orla de Fortaleza, foi palco e morada da elite fortalezense durante anos. Nas últimas décadas, ficou no meio de tentativas frustradas de tombamento.