Infraestrutura para o Pecém, Metrofor e Enel no foco da Seinfra

Foto: FCO FONTENELE SECRETÁRIO afirmou que tuneladoras vão escavar túnel do Centro ao Colégio Militar até julho

O secretário Hélio Winston Leitão (Infraestrutura), contou dos seus planos ao assumir uma nova pasta no governo Elmano de Freitas (PT). Até mês passado como presidente da Zona de Exportação (ZPE) do Ceará, Hélio assumiu a Secretaria da Infraestrutura do Estado (Seinfra-CE) e disse focar em infraestrutura de apoio ao Complexo do Pecém, além de cobrar velocidade nas obras do Metrofor e agilidade da Enel Plano Anual de Investimentos Especiais (PIE).

Ele afirmou neste sábado, 8, que a Pasta iniciará, ainda em 2024, obras de conectividade em tecnologia 5G que integrem todas as áreas litorâneas do Estado.

A declaração foi dada no sábado, 8, durante coletiva realizada antes da primeira reunião com o secretariado, após a troca de dez postos no Executivo estadual. “Na área da telecomunicação, essa é a nossa prioridade, incluindo as vias estaduais litorâneas, e especialmente, fazer essa conectividade 5G na área do Complexo do Pecém porque nós temos muitos investimentos para aquela região”, destacou Hélio Winston.

A propósito dos investimentos e das ações que a Seinfra deve desenvolver no entorno do Complexo do Pecém (Cipp), o secretário disse haver duas áreas em que a Pasta vai focar suas atenções.

Hélio Winston comandava a ZPE até o dia 27 de maio, quando foi anunciado como novo titular da Seinfra Crédito: Hiane Braun/Governo do Ceará

“Uma é a questão da linha de transmissão, que tem que ser construída, Outra questão são algumas intervenções que devem ser feitas nas vias, principalmente na CE-155, onde precisamos fazer alguns anéis para dar mobilidade e melhorar o acesso para aquela região. Nós estamos negociando para que a Seinfra possa assumir essas obras ou para que venha a capitanear”, citou.

Ainda falando sobre mobilidade, Hélio Winston atualizou alguns detalhes sobre as obras da Linha Leste do Metrofor, cujas escavações estavam previstas para serem retomadas em junho. “Esse ano, a tendência é a gente chegar até o Colégio Militar e a gente está cobrando isso. Os túneis serão escavados, a partir de julho. Hoje, as tuneladoras se encontram abaixo da Praça da Sé e da Prefeitura e, a partir de julho, a gente chega até o Colégio Militar”, explicou.

Ele acrescentou que, até o começo de 2025, devem ser iniciadas as escavações em direção à estação Nunes Valente. “A gente quer liberar Santos a Dumont no próximo ano, no máximo. Então, teremos a prioridade número 1 de iniciar logo essas escavações. Nós temos um cronograma e nele a fase 1 da Linha Leste deve ser concluída até 2026”, disse o gestor. A fase 1 prevê a construção de uma ferrovia de 7,3 km ligando os bairros Moura Brasil e Papicu. Já a fase 2, ainda sem definições de cronograma e recursos necessários para sua execução, prevê a ligação do Papicu ao bairro Edson Queiroz.

Reunião com a Enel

Por fim, o secretário da Infraestrutura informou que se reunirá na próxima semana com o presidente da Enel no Ceará, José Nunes de Almeida, para cobrar celeridade na execução de 81 obras do Plano Anual de Investimentos Especiais (PIE), apontadas como estando em atraso, pelo relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado (Alece).

“Nós vamos fazer uma cobrança ferrenha. Tenho uma reunião essa semana com o presidente da Enel, justamente, para que esse PIE seja investido imediatamente, o mais rapidamente possível. Ele já vem sendo investido ao longo do tempo, mas nós queremos acelerar. E vamos fiscalizar de perto esses investimentos para que se cumpra o cronograma de execução. No PIE, o Estado indica algumas obras prioritárias que devem ser feitas com os recursos desse fundo de 1% da receita da Enel”, disse.



Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia