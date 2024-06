Com volta da Itaueira, exportação de frutas no Ceará vai expandir em 2025

Foto: João Filho Tavares FRUTICULTORES investem em novos maquinários

O Ceará ampliou em 15,5% o valor exportado de melões e melancias frescas nos cinco primeiros meses de 2024, na comparação com período equivalente do ano passado, e a tendência é de continuidade nessa expansão, a partir do anúncio do retorno das exportações da Itaueira em 2025.

Entre janeiro e maio deste ano, o valor exportado dessas duas frutas foi de US$ 32,8 milhões ante US$ 28,4 milhões nos cinco primeiros meses de 2023. “Para 2025, a novidade é a volta à exportação. Estamos preparando uma área no Ceará, na localidade de São João do Aruaru, em Morada Nova, e a perspectiva é já ter um bom volume para exportação”, disse o CEO da Itaueira, Tom Prado.

O grupo é um dos principais players no mercado nacional, mas havia suspendido as exportações em 2016, por conta da escassez hídrica que atingiu o Estado. “A gente exportou, desde o início da produção de melão pela Itaueira, em 1999. A gente começou a exportar naquela época e seguiu até 2016, quando a gente teve que parar a exportação por conta da falta de água”, explicou o executivo.

“Agora, a gente está em uma nova área no Ceará, em que a oferta hídrica é mais tranquila. A gente tem mais segurança até porque tivemos boas chuvas. Foi acima do esperado, a quadra chuvosa, felizmente. Ela deu uma boa recarga no Castanhão. E, isso traz uma boa perspectiva de continuidade também. Não só de recomeçar, agora, mas de ter uma boa continuidade”, acrescentou Prado.

Voltando a falar sobre a intenção de retomar as exportações de frutas frescas em 2025, o CEO da Itaueira, destacou que os principais mercados à vista são os da Europa e dos Estados Unidos “Vai ter alguma coisa também para a Inglaterra, para os Emirados Árabes e para alguns outros países. O Oriente Médio está forte, mas em menor volume que o europeu”, explicou.

A Itaueira atua também em outros mercados dentro do universo do agronegócio. “Nós temos além da atividade de produção de melão e de melancia, a produção de camarões, pimentões, mel e suco. Todas essas atividades estão indo bem em 2024. Todos os estados do Brasil são atendidos pelos nossos distribuidores”, comemorou o empresário.

Entre esses outros produtos, Tom Prado, destacou como em maior expansão os pimentões e os camarões. “Pimentão é um mercado que tem crescido. A gente teve um bom resultado na produtividade e, agora, nós vamos começar a expansão física da unidade. Então, atingimos um bom patamar de controle da qualidade”, disse.

“A questão da carcinicultura tem se destacado bastante. Houve um período recente em que entraram algumas doenças no Nordeste e isso fez cair a produtividade, mas já faz um bom tempo que voltamos a ter uma boa situação de controle dessas doenças e a ter uma boa produtividade, o que nos anima”, pontuou Prado.

Ele acrescentou que os bons resultados com a carcinicultura levaram a empresa a fazer a terceira expansão em sua unidade e já ter a perspectiva de uma nova ampliação. Por outro lado, a produção de mel tem enfrentado mais dificuldades em 2024.

“A produção de mel esse ano não foi muito boa. Tem épocas em que o clima é muito favorável para as abelhas com a produção e tem época que não é. Esse ano não foi um ano muito bom, mas a perspectiva para o futuro é boa”, ponderou.



Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia