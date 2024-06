Após interdição por risco de acidentes, Governo pede retomada da Linha Leste do Metrofor

Foto: Sérgio Carvalho/Fiscalização do Trabalho Chico da Silva da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no bairro Moura Brasil.

As obras da Linha Leste do Metrô de Fortaleza (Metrofor) foram embargadas por auditores fiscais do Trabalho do Ceará desde a última sexta-feira, 7. Após fiscalização, foram constatados riscos de acidentes de trabalho.

O POVO apurou que os trabalhos em parte dos canteiros seguem paralisados. Mas, nesta quarta-feira, dia 12, o Consórcio FTS, responsável pelas obras da Linha Leste do Metrofor, protocolou o pedido de revisão após alegar ter remediado os riscos. O Governo do Estado quer retomar a obra o mais breve possível.

Os auditores do Ministério do Trabalho realizaram embargo parcial do canteiro de obras por risco de acidente por queda por diferença de nível e projeção de materiais aos níveis inferiores do lugar nos setores da plataforma de embarque.

Segundo os auditores, não havia instalação de proteção coletiva nestes locais em que havia esse risco de queda ou de projeção de materiais ou objetos no entorno da obra. Além disso, os banheiros utilizados pelos trabalhadores estavam ainda em condições precárias para uso.

Dois objetos foram interditados totalmente. A empresa não realizou o acesso adequado ao andaime simplesmente apoiado, cujo piso de trabalho estava a mais de 1 metro de altura.

"Nenhuma das opções estabelecidas na Norma Regulamentadora (NR) 18 foi adotada. Assim, a empresa permitiu a utilização do equipamento sem a superfície de trabalho resistente, sem forração completa, sem ser antiderrapante, sem estar nivelado e/ou sem travamento para evitar deslocamento ou desencaixe. O outro equipamento paralisado foi uma peneira elétrica", detalha a Superintendência Regional do Trabalho (SRT-CE).

De acordo com a SRT-CE, as obras só poderão ser retomadas após a empresa responsável pela obra cumprir as adequações necessárias. Mas, com a protocolização do pedido de revisão, uma nova análise deve ser feita pelos auditores do Trabalho para avaliar novamente os canteiros de obras, o que normalmente não demora a ser realizado.

O Chefe da Fiscalização do Trabalho no Ceará, Luís Freitas, acredita que a análise do canteiro deve ser realizada até próxima semana.

"A gente não interditou a obra toda, apenas esse trecho foi fiscalizado, mas não quer dizer que façamos outras fiscalizações, mas não quer dizer que não façamos outras fiscalizações, mas pode ser que com esse embargo e essas intervenções eles façam uma revisão dos seus processos e procedimentos em outros trechos", analisa Luís.

O que diz a Seinfra

Procurada pelo O POVO, a Seinfra informa que protocolou o pedido de suspensão de embargo parcial, a pedido do Consórcio FTS, no canteiro de obras da Chico da Silva da Linha Leste do Metrô de Fortaleza, no bairro Moura Brasil.

O órgão detalha que foram realizados ajustes ao lado do setor da plataforma de embarque, no pavimento térreo e no pavimento superior do setor de serviço VCA (Vala a Céu Aberto).

"Foram realizados os ajustes nos andaimes tubulares metálicos, no pavimento inferior do setor VCA (Vala a Céu Aberto), ao lado do setor da plataforma de embarque; na peneira elétrica do pavimento térreo; e implantados os corrimões no pavimento superior do setor de serviço VCA em fase de montagem/armação de laje (cimbramento provisório)", diz a nota.

Agora, a Seinfra aguarda análise do pedido. A secretaria também ressalta que "desde o início da obra da Linha Leste não houve registro algum de acidente por altura, como precavido pelos auditores".

Atualmente o canteiro dispõe de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, com 22 profissionais entre médicos, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, de meio ambiente e qualidade".

Por fim, a nota comunica que apesar do embargo, os trabalhos continuam nas demais frentes da obra, sem interrupção do órgão fiscalizador, sendo elas a 25 de Março, o Colégio Militar, a rua Nunes Valente e o bairro Papicu.

(Colaborou Révinna Nobre/Especial O POVO)

Lula defende exploração da margem equatorial: 'Não vamos jogar fora a oportunidade de crescer'