Fábrica de lingerie amplia operações para Itapipoca e abre 600 novos empregos

A DelRio, uma das principais fornecedoras de lingerie das grandes redes varejistas do país, vai inaugurar nesta sexta-feira, dia 14, uma nova fábrica em Itapipoca, município a 139,9 km de Fortaleza. Com a expansão, a meta é ampliar a capacidade de produção da empresa para 70 milhões de peças por ano e alcançar a marca de 90 milhões de peças anuais em 2025.

Hoje são produzidas cerca de 4 milhões de peças por mês que são distribuídas em mais de 20 mil pontos de venda no país.



O valor do investimento não foi informado. Mas, para o novo parque fabril, a 16ª unidade em operação, serão abertas 600 vagas de empregos para jovens mulheres, que receberão treinamento prático pela própria empresa.



As novas contratações vão se somar aos mais de quatro mil colaboradores que a marca possui no País. Deste contingente, 96% são treinados na empresa e cerca de 92% são mulheres.



Com 50 anos no mercado, e um amplo complexo Industrial no município de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, a DelRio possui atualmente unidades de produção próprias que cuidam de todas as etapas da produção: tinturaria, produção de elásticos, fios especiais, corte, costura, tecidos e estamparia digital.

Apesar de destinar a maior parte da produção para o mercado doméstico, a empresa informa que tem ampliado o volume exportado para outros países. Desde o final de 2021, também está com e-commerce próprio.

“A DelRio é uma fábrica verticalizada que produz seu próprio tecido e elástico e por esse motivo desenvolve roupas mais confortáveis, tendo como um dos grandes diferenciais a produção de peças sem costura, além de tecidos mais leves, respiráveis, anti-odor e de secagem rápida”, informou a empresa em comunicado.

