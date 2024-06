Meu INSS: meta é dar respostas a pedidos em até 30 dias

Foto: Roneymar Alves/Divulgação INSS Ministro Carlos Lupi (direita) e o prefeito de Fortaleza, José Sarto, lançaram a unidade do PreviMóvel

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, afirmou que tem uma meta de dar resposta aos pedidos feitos no portal Meu INSS em, no máximo, 30 dias até o fim deste ano. Em Fortaleza para agenda institucional e política, ele inaugurou o primeiro PreviMóvel fora do Rio de Janeiro durante evento na Granja Lisboa, em Fortaleza.

A iniciativa promete agilizar os atendimentos na Capital e inicia uma estratégia de reduzir as filas no Nordeste, onde, segundo o ministro, está o maior tempo de espera do País. Em um único dia, a unidade atendeu 140 pessoas, o que é quase metade dos 300 atendimentos médios feitos por uma agência do INSS, segundo contabilizou Antonio Francismar Lucena Lopes, gerente executivo do INSS em Fortaleza.

"Meu maior desafio é o Nordeste, por isso estamos fazendo um grande investimento no serviço aqui. A fila de espera no Nordeste é a maior do Brasil. Era de 165 dias em média e nós baixamos em torno de 50 dias. Nossa intenção é até o fim do ano chegar a 30 dias. Ou seja, no mesmo mês em que a pessoa der entrada no INSS, vai ter uma resposta. Positiva ou negativa, mas uma resposta", disse o ministro.

Lupi ainda citou os números da Previdência quando assumiu a pasta, afirmando que eram 2,4 milhões de pessoas em espera e, hoje, a fila passou para 300 mil no País. No entanto, destacou, são um milhão de pedidos no mês. "É o site mais visitado das Américas. 58 milhões de pessoas visitam o portal Meu INSS."

No Ceará, segundo os cálculos do gerente executivo, o tempo de espera caiu de 190 dias para 45 dias na maioria dos processos. "O que nós estamos querendo reduzir, agora, é a fila da perícia social e a perícia médica que estão em 120 dias e 160 dias, respectivamente", afirmou.

Déficit de servidores

Sobre o déficit de servidores para dar mais agilidade ao atendimento, Francismar contou que o INSS de Fortaleza recebeu nove pessoas do concurso realizado há cerca de dois anos e empenha esforços para ter mais pessoal do cadastro de reserva.

O ideal, estima, é de que mais 30 ou 40 servidores seriam suficientes para dar conta da demanda observada em Fortaleza e cumprir as metas de redução no tempo de atendimento nos serviços prestados.

O Prevmóvel lançado ontem e apontado como estratégia para reduzir as filas, segundo contou Lupi, é resultado de reformas na frota ociosa do INSS. Medidas enviadas pelos deputados André Figueiredo e Mauro Benevides Filho, ambos do PDT, garantiram os recursos para a adaptação dos veículos.

Presidente nacional do PDT, mesmo partido do prefeito de Fortaleza, José Sarto, Lupi disse que a iniciativa ocorreu após o gestor apontar para ele a necessidade de melhoria do serviço da previdência na capital cearense.

Na prática, são vans que levam equipamentos para o atendimento da população nos bairros. A lista inclui agendamentos, atendimento para anexar processos, retirar senhas para o Meu INSS, agendar perícia médica e dar entrada em aposentadoria, além de prestar auxílio aos beneficiários sem intimidade com o portal ou o aplicativo.



Liderados pela Febraban, os bancos manifestam resistência à baixa da taxa de juros do consignado desde o início do movimento capitaneado por Lupi

Com juros menor, consignado tem mais de 120 mil contratos

Mais aposentados e pensionistas do INSS estão tomando empréstimos pelo modelo consignado, afirmou o ministro Carlos Lupi (Previdência Social). Responsável por uma baixa na taxa de juros desde que assumiu a pasta, ele afirma que esse movimento motivou "mais 120 mil pessoas" a assinarem novos contratos desde o início das sete reduções.

"Está crescendo o número de pessoas que pegam o consignado. Ora, todo mundo raciocina: se o dinheiro está mais barato, por que a pessoa vai deixar de pegar se ela precisa? É mais barato do que qualquer outra taxa de juros", exemplificou.

A última foi em 24 de maio deste ano, quando o Conselho Nacional de Previdência Social aprovou mais uma redução dos tetos de juros dos consignados para beneficiários do INSS. O limite para o empréstimo com desconto em folha caiu de 1,72% para 1,68% ao mês.

Já para as operações na modalidade de cartão de crédito e cartão consignado de benefício, o índice máximo caiu de 2,55% para 2,49% ao mês. Foram 10 votos a favor, um contra e duas abstenções.

"Nós vamos continuar nesse ritmo. Dinheiro não parado significa mais gente comprando, mais gente vendendo, mais emprego gerando e isso alimenta a economia. Eu peço a compreensão do sistema financeiro porque eles acabam ganhando mais com isso", afirmou durante o evento em Fortaleza.