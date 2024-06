Ceará conta com 1,46 milhão de beneficiários do Bolsa Família; confira cronograma de junho

Foto: © Lyon Santos/ MDS Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8

Neste mês de junho, 1,46 milhão de beneficiários cearenses receberão os repasses do Bolsa Família, a partir da segunda-feira, 17. As informações foram divulgadas pelo Governo Federal, na manhã desta sexta-feira, 14.

Com o montante, o Ceará integra a lista dos oito estados brasileiros com mais de um milhão de famílias contempladas pelo programa social.



Os pagamentos ocorrem conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma deste mês pode ser conferido mais abaixo, na matéria.

Em todos os 184 municípios cearenses, o valor médio recebido pelas famílias é de R$ 677,25. Se somados todos os repasses do estado, o investimento do Governo Federal consiste em R$ 991,5 milhões.

Confira os municípios com mais beneficiários do Bolsa Família e com maior valor médio do Ceará

De maior população, a capital Fortaleza segue, de longe, com o maior número de famílias beneficiárias. São 329,4 mil, que recebem um repasse de, em média, R$ 663,40. Somado, o investimento é de R$ 218,4 milhões.

A seguir vem Caucaia, com 64,55 mil; Juazeiro do Norte, com 35,1 mil; Maracanaú, com 34,9 mil; e Sobral, 23,1 mil.

Já quanto ao valor médio, o município de Marco é o que representa o maior montante registrado. As 5,2 mil famílias beneficiárias recebem, em média, R$ 725,10.

Na sequência aparecem Ibiapina, com R$ 722,92; Guaraciaba do Norte, R$ 718,81; Amontada, R$ 717,51; e Penaforte, R$ 716,91.

Número de mulheres gestantes, crianças e adolescentes

Essa diferença entre os valores médios nos municípios ocorre pelos benefícios complementares, que variam de família em família.

A cada criança de zero a seis anos, há um adicional de R$ 150, por meio do Benefício Primeira Infância. No Ceará, há 567,7 mil crianças contempladas com o benefício, o que totaliza R$ 81,6 milhões de investimento.

Outros recortes acrescentam R$ 50 ao valor mensal recebido. São eles, crianças e jovens entre sete a 18 anos, que consistem em 983,9 mil no Ceará; além de gestantes (69,9 mil) e mulheres em fase de amamentação (24,3 mil). Somados, os pagamentos deste benefício superam o valor de R$ 50,7 milhões.

Região Nordeste concentra maior número de beneficiários

Além do Ceará, apenas outros sete estados possuem mais de um milhão de famílias que receberão os repasses do Bolsa Família neste mês de junho.

Destes, dois passam da marca de dois milhões de beneficiários: o líder, São Paulo, com 2,57 milhões e a Bahia com 2,46 milhões.

A seguir, integram a lista:

Rio de Janeiro (1,68 milhão)

Minas Gerais (1,6 milhão)

Pernambuco (1,57 milhão)

Ceará (1,46 milhão)

Pará (1,34 milhão)

Maranhão (1,22 milhão).

Ou seja, metade dos estados é da região Nordeste, o que segue a tendência nacional. A região concentra o maior número de famílias beneficiárias: 9,4 milhões, a partir de um investimento de R$ 6,41 bilhões.

Na sequência aparece o Sudeste, com 6,17 milhões de famílias; o Norte, 2,58 milhões; Sul, são 1,5 milhão; e, por fim, Centro-Oeste, 1,6 milhão de famílias.

Quanto ao valor médio, o maior montante de encontra no Norte, com R$ 722,22 e investimento de R$ 1,86 bilhão, se somados todos os repasses.

Sobre o assunto Em quatro anos, percentual de nordestinos dependentes do Bolsa Família salta para 35%, diz IBGE

Como receber o benefício?

Para receber o benefício, a principal regra é ter renda mensal por pessoa de até R$ 218,00. Se a renda mensal por pessoa da família estiver neste critério, a família é elegível ao programa.

Ainda é necessário estar com o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado, estando elegível para os benefícios sociais do sistema

| Saiba mais sobre como ter acesso ao programa

Confira abaixo o cronograma dos repasses deste mês

NIS Final 1 - 17 de junho (Segunda-feira)

NIS Final 2 - 18 de junho (Terça-feira)

NIS Final 3 - 19 de junho (Quarta-feira)

NIS Final 4 - 20 de junho (Quinta-feira)

NIS Final 5 - 21 de junho (Sexta-feira)

NIS Final 6 - 24 de junho (Segunda-feira)

NIS Final 7 - 25 de junho (Terça-feira)

NIS Final 8 - 26 de junho (Quarta-feira)

NIS Final 9 - 27 de junho (Quinta-feira)

NIS Final 0 - 28 de junho (Sexta-feira)



