País voltará a exportar camarão para Europa

Foto: FCO FONTENELE CEARÁ concentra 54% do cultivo do crustáceo

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, disse em entrevista exclusiva ao O POVO que o Brasil receberá a visita de uma comitiva britânica que vai avaliar a produção de camarão no País com vistas à derrubada de restrições sanitárias que impedem a exportação do produto para o mercado europeu, no início do segundo semestre.

O retorno das exportações é uma das grandes demandas dos carcinicultores brasileiros e o Ceará concentra pouco mais de 54% do cultivo do crustáceo em cativeiro no País.

“Essa é a prioridade do ministério: voltar a exportar o nosso pescado e a gente quer incluir, é claro, o camarão para o mercado europeu, que é um grande mercado consumidor e tem o selo de sanidade muito respeitado. Fornecer para o mercado europeu significa poder fornecer para qualquer outro mercado”, destacou.

“Agora no começo do 2º semestre, nós já temos confirmado oficialmente que vamos receber a visita de técnicos do Reino Unido que vem aqui para fazer uma reavaliação e para ver as nossas embarcações. Nós estamos prontos para recebê-los. Temos convicção de que desta feita vai haver uma revisão desse parecer que nos impediu de exportar”, projetou.

“A vinda desse pessoal do mercado europeu é um alento grande, que nos enche de otimismo de que, rapidamente, a gente possa atender a essa que é uma grande demanda do setor”, pontuou o ministro.

As declarações foram dadas no contexto da visita do ministro ao Ceará, que iniciou com um sobrevoo a fazendas de camarão em Beberibe e seguiu para o município de Morada Nova, onde foi lançado o Programa de Interiorização da Carcinicultura. O projeto vai ser operacionalizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e terá o Ceará como ponto de partida.

“Nós temos projetos semelhantes em outros estados. Nós temos um projeto em Sergipe que trata de camarão-pitu, que está se reproduzindo em cativeiro. Temos projetos desenvolvidos em Minas Gerais de cultura da tilápia. Então, nós vamos adequar a tecnologia e o cultivo específicos da carcinicultura, aproveitando as estruturas que usamos em outros projetos”, disse o superintendente regional da Codevasf no Ceará, Marlos Costa.

O projeto focado conta com recursos da ordem de R$ 1,6 milhão, de emenda de parlamentares dos deputados federais cearenses, Domingos Neto, Luiz Gastão, Célio Studart e Eliane Braz, todos do PSD. O montante inclui 108 kits para apoio à atividade de carcinicultura.

Para o deputado Domingos Neto, “a ideia é que fosse um modelo que servisse de exemplo. Até a escolha dos itens do kit foi conversada com com o IFCE, com a Codevasf, com os produtores para que fosse um kit completo”.

“A articulação nossa, em conjunto com o ministério, é que esse projeto fosse um piloto para que possa ser levado a diversos outros municípios e outros estados também”, concluiu. (Colaborou Samuel Pimentel)



Tenha acesso a mais conteúdo em nossos canais!

Mais notícias de Economia

EXPORTAÇÕES CEARENSES

Peixes, crustáceos, moluscos e invertebrados aquáticos

Volume mensal (2024)

Período / Valor (US$)

abril - 3,4 milhões

março - 6,3 milhões

fevereiro - 3,6 milhões

janeiro - 5,2 milhões

Evolução 2018-2024

Período / Valor (US$)

2024* - 18,5 milhões

2023 - 74,7 milhões

2022 - 82,2 milhões

2021 - 102,3 milhões

2020 - 66,9 milhões

2019 - 87,6 milhões

2018 - 62,4 milhões

*acumulado de janeiro a abril

Fonte: Ceará em Comex

Verbas

Somando outras emendas destinadas à cadeia produtiva do pescado montante para o Estado chega a

R$ 4 milhões