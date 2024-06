Procura por carros elétricos novos cresce 348% no CE

Foto: Ernani Abrahão / AutoPapo O aumento na procura de carros usados em comparação com maio de 2023 foi 202%

A busca por carros elétricos 0 km, com valores abaixo de R$ 300 mil, no Ceará, cresceu 348% em maio deste ano, em comparação com maio de 2023. Já no acumulado de um ano, esse aumento foi de 64%.

Os dados fazem parte de um levantamento exclusivo para O POVO feito pela Webmotors Autoinsights, portal de negócios e soluções do segmento no Brasil.

De acordo com a empresa, a demanda por veículos elétricos usados também passou por acréscimo. Em relação ao mês de maio do ano passado, a procura cresceu 202%. Considerando o período de doze meses, os modelos já utilizados foram 42% mais procurados.

Na faixa de preço de R$ 300 mil, a demanda subiu 202% no acumulado de um ano. Em 2023, o Ceará foi o 12º estado que mais emplacou carros elétricos no Brasil, com 1.941 unidades.