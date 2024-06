Ceará vai receber maior parte do aporte de R$ 561 mi da Sudene

Foto: FÁBIO LIMA Projeto da Cegás será desenvolvido com recursos da Sudene

O Ceará registrou sete dos 25 empreendimentos que irão participar do programa de incentivos fiscais oferecido pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para o Nordeste.

Além disso, o projeto apresentado para o futuro será o da Companhia de Gás do Estado (Cegás).

Este tem o início das atividades previsto para 2025, e a empresa deve investir R$ 7 milhões na diversificação das atividades de movimentação de gás canalizado em Fortaleza (CE).

Como um todo, a autarquia autoriza que as participantes do programa utilizem parte do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) em novos investimentos.

Assim, foram registrados R$ 561 milhões em investimentos privados para os nove estados da Região.

De acordo com o Silvio Carlos, coordenador-geral de incentivos e benefícios fiscais da Sudene, dos 25 pleitos aprovados, 22 contam com redução de 75% do IRPJ, dois poderão reinvestir 30% do imposto devido e um, no Ceará, foi protocolado como projeto futuro.

As empresas selecionadas empregam 5.566 profissionais. Desse montante, 737 são novos postos de trabalho, dos quais 413 são diretos e 324 indiretos.

Seguido do Ceará, os outros estados cujos empreendimentos passaram a contar com incentivos fiscais foram: Alagoas (5), Espírito Santo (4), Pernambuco (2), Rio Grande do Norte (2), Minas Gerais (2), Sergipe (1), Maranhão (1) e Bahia (1).

Em relação a modalidades de incentivos escolhidas, serão:

Processo de modernização (12)



Implantação de empreendimentos (8)



Diversificação de linhas de produtos (3)



Complementação de equipamentos (2)

O superintendente da Sudene, Danilo Cabral, ressalta que o setor industrial também será beneficiado.

“Os incentivos também fortalecem o nosso setor industrial. Além de conferir mais atratividade ao nosso território, eles dão a oportunidade para que os empreendedores atualizem a infraestrutura dos projetos e invistam em novos produtos, tornando nosso mercado ainda mais dinâmico”, comentou Danilo.

Dentre as empresas com maiores investimentos estão a Itacel Terminal de Celulose, que opera no porto de São Luís (MA), que aportou R$ 390,2 milhões na implantação do terminal portuário, e a Transportadora Associada de Gás (TAG), da cidade de Linhares (ES), que utilizou R$ 45,4 milhões para o ponto de recebimento de Cacimbas.

Para o diretor de gestão de Fundos, Investimentos e de Tração da Sudene, Heitor Freire, é importante notar como os incentivos da Sudene estão presentes em vários setores da economia nordestina.

"Nesta aprovação, tivemos projetos de indústrias de transformação dos segmentos de plásticos, alimentos, calçados, além da presença de vários empreendimentos de infraestrutura. Cada vez mais buscamos ampliar os segmentos atendidos”, destacou o diretor.



Pleitos

