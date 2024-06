Novo data center na Praia do Futuro será lançado dia 25

Foto: Reprodução/Scala Data Centers Previsão da Scala é de entrega do data center de Fortaleza ainda neste ano

A Scala Data Centers anunciou para o próximo dia 25 de junho evento para lançamento da pedra fundamental de seu equipamento no Ceará. A empresa realiza seu primeiro investimento em planta no Nordeste.

Localizado na Praia do Futuro, o equipamento faz parte da estratégia de expansão no mercado nacional e chegada no Nordeste.

A Scala é uma plataforma latino-americana de data centers sustentáveis líder no mercado Hyperscale.

No evento de lançamento da pedra fundamental, estarão presentes o prefeito de Fortaleza, José Sarto, além do CEO e cofundador da Scala, Marcos Peigo, e do vice-presidente sênior de Desenvolvimento Corporativo, Luciano Fialho.

A empresa promete dar detalhes do projeto no evento. Mas descreve como um "projeto inovador que impulsionará o avanço tecnológico e criará oportunidades de emprego em Fortaleza".

Leia mais Eveo monta datacenter na Praia do Futuro para atender empresas como iFood

Sobre o assunto Eveo monta datacenter na Praia do Futuro para atender empresas como iFood

Projetos por toda América Latina

A Scala Data Centers tem uma projeção de expansão importante em 2024. Conforme o CEO da marca, que é controlada pela DigitalBridge, há uma perspectiva de investir US$ 2 bilhões em lançamentos e expansões de data centers até o próximo ano.

À BNamericas, site especializado no setor de tecnologia, Marcos Peigo, destacou que a empresa trabalha para ultrapassar 200 MW de capacidade vendida. Desse total, 180 MW está em implementação.

Se em 2023 a Scala chegou ao mercado do Chile, para esse ano, deve inaugurar plantas na Colômbia, ativar um segundo edifício de data center no México, além da entrada no mercado de Fortaleza.

Ainda conforme o CEO, tanto o projeto do México, quanto o de Fortaleza devem ser inaugurados no terceiro trimestre deste ano.

Lula faz reuniões com alas política e econômica | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia