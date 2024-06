2º rota Fortaleza-Miami começa a operar; malha aérea crescerá 12% no Ceará

Foto: FERNANDA BARROS Aeroporto Internacional Pinto Martins terá cinco frequências semanais para Miami

A oferta de voos no Ceará vai crescer 12% em julho deste ano, em relação a igual período do ano passado. A alta é acima da média regional, que ficará 10,62% maior no próximo mês.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 20 de junho, em levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Já neste período, que impactará em também em julho, a Gol Linhas Aéreas lança a segunda rota Fortaleza-Miami (EUA) nesta sexta-feira, 21.

Com isso, serão duas frequências semanais diretas para o destino pela companhia aérea, às quartas-feiras e sextas-feiras.

Veja horários do voo adicional de ida e volta de Fortaleza para Miami

Ida às sextas-feiras

Saída à 1h20min de Fortaleza

Pouso às 8h20min em Miami

Volta às quartas-feiras

Saída às 10h45min de Miami

Pouso às 18h55min em Fortaleza

A empresa ainda voltará, no dia 27 de junho, com a ligação para Orlando, também nos Estados Unidos, com tanto a ida quanto a volta acontecer às quintas-feiras.

Veja horários dos voos de ida e volta de Fortaleza para Orlando

Ida às quintas-feiras

Saída às 3h20min de Fortaleza

Pouso às 10h45min em Orlando

Volta às quintas-feiras

Saída às 13h30min de Orlando

Pouso às 22h20min em Fortaleza

Assim, o Ceará passará a ter cinco voos semanais para Miami, juntando as três frequências que a Latam opera às terças-feiras, quartas-feiras e sábados.

Sobre a análise da Abear para o Nordeste, a oferta de voos domésticos na temporada de férias escolares é de 14.756 decolagens no mês que vem, diante dos 13.339 voos de julho de 2023.

Serão 2.235.486 assentos disponíveis, num avanço de 9,20% ante a registrada em julho do ano passado.

“É uma alegria trazer tão boa notícia para a Região Nordeste, que, com mais voos e assentos disponíveis, ganhará não apenas mais turistas durante o mês de julho, mas também estímulo às economias locais, com geração de emprego e renda para todas as atividades de serviços ligadas à cadeia do turismo”, afirma a presidente da Abear, Jurema Monteiro.

Para citar outros estados da Região, a oferta de voos para o Rio Grande do Norte cresce 41% em relação a julho de 2023.

Alagoas e Paraíba registram aumento de 40% e 31%, respectivamente.

“A ampliação da oferta de voos nessa época de férias escolares impacta diretamente na movimentação turística dos nossos destinos. Em se tratando do Nordeste, o incremento será ainda mais atrativo, já que, mesmo no inverno, o turismo de sol e praia nessa região é forte e atrai muitos turistas. Isso é bom para o Brasil e para todo mundo”, ressalta o ministro do Turismo, Celso Sabino.

E o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o Governo Federal está empenhado em ampliar a malha aérea doméstica e internacional.

“A ampliação da malha aérea foi potencializada pelo constante trabalho do Ministério de Portos e Aeroportos, que atua em prol do turismo através do diálogo permanente com as companhias aéreas e de iniciativas para o fomento da aviação.”

Já a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, frisa o incremento reflete a chegada de mais turistas cheguem ao Estado, especialmente na alta estação, favorecendo "a economia e a geração de empregos."

“O Ceará é um destino que oferece todos os atrativos que os americanos buscam, desde o litoral até nossas regiões serranas", complementa.

Oferta de voos em outros estados também cresceu. Maior alta foi no Rio Grande do Norte, 41%. Na sequência aparecem Alagoas e Paraíba com aumentos respectivos de 40% e 31%