Expocrato 2024 tem previsão de movimentar R$ 75 mi

Foto: Fabiano JR/ Reprodução/ Redes Sociais/ @festivalexpocrato O evento ocorrerá dos dias 13 a 21 de julho

A Expocrato 2024 deve movimentar cerca de R$ 75 milhões na economia do Crato. A projeção foi divulgada pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Trabalho, Ary Melo, durante entrevista à rádio O POVO CBN Cariri.

Ele estima que a feira agropecuária deve gerar faturamento de aproximadamente R$ 50 milhões, enquanto a festa tem potencial de atrair R$ 25 milhões para a economia local.

Ainda de acordo com o secretário, a rede hoteleira do município já encontra-se com 90% de ocupação. "Já fizemos um apanhado em todos os hotéis e constatamos que a disponibilidade está bastante reduzida. A procura está bastante alta", destacou Ary.

Sobre o assunto Expocrato 2024 tem show de Ana Castela, Matuê, Belo e Leo Santana

Além disso, o secretário ressalta a importância do evento para a economia do município. “Isso é muito bom, porque a gente está gerando empregos, estamos gerando renda. O que o povo precisa hoje é de emprego, ninguém quer estar pedindo nada a ninguém, e a gente tendo essa capacidade de empregar é muito bom”, comentou.

Nesta edição de 2024 a Expocrato contará com um dia a mais de programação, começando no sábado, dia 13, ao invés de domingo. Com a expectativa de antecipar a estadia dos turistas

“Os turistas começavam a chegar a partir de quarta ou quinta-feira, e agora não, nossa expectativa é que ele vá antecipar um final de semana. E quanto mais turista na cidade mais a gente vai movimentar o nosso comércio”, salientou o secretário.

O gestor observa que a movimentação financeira durante os nove dias de programação deve impactar na abertura empregos temporários, especialmente no setor de comércio e serviços. O evento e a exposição estão marcados para os dias 13 a 21 de julho.

Em relação ao turismo, Ary afirma que o apoio de guias será oferecido focado não só no evento, mas também na apresentação de outros pontos da cidade, como a Floresta Nacional e a Chapada.

“Nossas equipes daqui, não só da secretaria de turismo, acho que todas as secretarias estão bem engajadas para que a gente possa receber os turistas com muita excelência, para que com certeza quando ele for embora, ele lembre do Crato que possa voltar, e que ele possa também trazer novas pessoas para conhecer o nosso município”, observou.

Planejando Viagens com Economia

Mais notícias de Economia