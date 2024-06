Preço do litro da gasolina varia de R$ 5,39 a R$ 6,49 no Ceará

Foto: Samuel Setubal VALOR da gasolina é mais em conta em Fortaleza e mais caro em Itapipoca

Os preços dos combustíveis nos postos de combustível do Ceará mantiveram estabilidade na última semana, entre 16/6 e 22/6, conforme o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo (ANP). No caso da gasolina, o valor médio encontrado nas bombas chega a R$ 5,79.

A pesquisa da ANP sobre a gasolina no Ceará passou por 166 postos e encontrou o combustível variando entre o valor mínimo de R$ 5,39 (Fortaleza) e o máximo de R$ 6,49 (Itapipoca).

Os estabelecimentos são o Posto Barão da avenida Barão de Studart, na Aldeota, da bandeira Ipiranga, na Capital; e o Posto A+, da avenida Monsenhor Tabosa, no Interior. A pesquisa da ANP passou nos locais, respectivamente, nos dias 18 e 20 de junho.

A comercialização mantém a estabilidade em relação ao levantamento passado, no qual a média da gasolina foi de R$ 5,81.

No caso do diesel, o preço mínimo praticado pelos postos de combustível do Ceará foi de R$ 5,71, enquanto o máximo chegou a R$ 6,49. Isso fez com que o valor médio chegasse a R$ 6,01, um pouco menos do que o observado sete dias antes, quando o valor era de R$ 6,03.

Já o valor do etanol encontrado no Ceará variou entre R$ 4,29 e R$ 5,75, o que fez com que o valor médio dessa semana fosse de R$ 4,61, um pouco acima dos R$ 4,59 observados no levantamento passado.

Movimento similar ocorreu com o Gás Natural Veicular (GNV), que teve valores variando entre R$ 4,87 e R$ 6,28 no Estado. Isso fez com que a média na semana subisse para R$ 4,90, em relação aos R$ 4,89 da semana passada.

A ANP também calculou o preço médio praticado pelo Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha em botijão de 13 kg. No Ceará, o valor variou entre R$ 74,99 e R$ 115, gerando um valor médio de R$ 99,51, patamar de estabilidade em relação à semana anterior (R$ 98,45).

Veja os preços dos combustíveis nesta semana (16/06/2024 a 22/06/2024)

Gasolina

Preço médio: R$ 5,79 (R$ 5,81 era o preço médio na semana anterior)

Preço mínimo: R$ 5,39

Preço máximo: R$ 6,49

Preço médio: R$ 4,61 (R$ 4,59)

Preço mínimo: R$ 4,29

Preço máximo: R$ 5,75

Preço médio: R$ 6,01 (R$ 6,03)

Preço mínimo: R$ 5,71

Preço máximo: R$ 6,49

Preço médio: R$ 4,90 (R$ 4,89)

Preço mínimo: R$ 4,87

Preço máximo: R$ 6,28

Preço médio: R$ 99,51 (R$ 98,45)

Preço mínimo: R$ 74,99

Preço máximo: R$ 115,00

Fonte: ANP

