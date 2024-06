Grupo espanhol vai investir R$ 30 milhões em usina de hidrogênio verde no DF

Foto: Samuel Setubal Novo investimento confirmado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, é de mesmo grupo que tem memorando de investimento assinado com o Ceará

A Iberdrola, grupo espanhol controlador da Neoenergia, anunciou que vai investir R$ 30 milhões na construção de uma usina de hidrogênio verde (H2V) em Brasília. A nova usina receberá uma usina solar fotovoltaica de 150 kWp.

A planta fabril contará com um dos primeiros pontos de abastecimento de H2V veicular do País, focando em ônibus e veículos leves. O anúncio ocorreu durante visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, à Espanha, a uma usina de hidrogênio verde com produção destinada a uma fábrica de fertilizantes nitrogenados que reduziu em mais de 10% a necessidade de utilização de gás natural.

Vale lembrar que a Neoenergia tem memorando de entendimento para produção de H2V no Ceará, além de projetos similares no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Rio de Janeiro, além do Rio Grande do Sul.

“Com os investimentos em hidrogênio verde, associados aos investimentos das linhas de transmissão, já conseguimos garantir junto à Neoenergia mais de R$ 25 bilhões investidos”, destacou o ministro.

“Estamos criando condições para que as empresas possam investir no Brasil e a nossa pluralidade energética é determinante nisso. Estamos estudando modelos no mundo inteiro para poder produzir plantas industriais no nordeste brasileiro, e a Iberdrola garantiu que vai participar desses investimentos”, reforçou Silveira.

“O hidrogênio vai ser um grande diferencial para o País de desenvolver e se destacar nessa produção”, concluiu o ministro.

