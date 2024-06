Campus de data centers triplicará capacidade de processamento de dados em Fortaleza

Foto: João Filho Tavares O CEO da Scala, Marcos Peigo, e o prefeito de Fortaleza, José Sarto

A Scala lançou nesta terça-feira, 25, a pedra fundamental de um novo data center, batizado de SFORPF01, com previsão de ser inaugurado no 1º trimestre de 2025, com potência total estimada em 30 MW e investimento de R$ 1 bilhão.

Conforme o CEO da Scala Data Centers, Marcos Peigo, o empreendimento ficará no campus Praia do Futuro, que terá um segundo data center, o SFORPF02, e uma subestação de energia.

“O primeiro prédio tem 7,2 MW de TI. O segundo prédio vai ter 13,5 MW de TI. Os dois combinados dão 20,7 MW de TI, o que equivale a uma potência de mais ou menos 30 MW. Só para dar uma referência do que isso significa: 30 MW de potência total é o dobro do que tem hoje instalado em Fortaleza, somando todos os outros data centers”.

Na prática, uma vez concluído, o campus de data centers vai triplicar a potência de processamento de dados da capital cearense, que é também um dos principais hubs de chegada de cabos de fibra óptica do mundo.

O perfil do novo empreendimento também difere dos demais instalados na cidade por conta do público-alvo a que se direciona. “O SFORPF01 é dedicado para esse público que a gente chama de grandes clientes, tais como a Meta, a Microsoft, a Amazon, a Oracle. Não é um data center feito para o cliente que compra pouca capacidade”, citou o executivo.

“Para fazer uma analogia, se pensarmos em um avião, os passageiros são os dados e os clientes, os aviões são as aplicações, e o data center é o aeroporto que vai permitir a chegada desse novo tipo de ‘avião’ com a inteligência artificial e com essas aplicações que demandam um volume de processamento maior”, exemplificou Marcos Peigo.



Segundo a Scala Data Centers, o campus já possui dois clientes âncora e tem a previsão de gerar aproximadamente 700 empregos diretos e indiretos na fase de obras e mais 60 vagas diretas na fase de operação. A propósito, a empresa vai conceder 21 bolsas de estudo para formação de engenheiros, em referência aos quase 21 MW de TI dos dos dois prédios.

Também presente à solenidade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, destacou que a instalação da empresa com atuação internacional deve ser mais um fator atrativo para novos investidores na área de Tecnologia da Informação. “Ela não viria para cá se não fosse uma parceria produtiva. Então, as expectativas são as de que outros investidores vão vir para cá”, disse.



“Certamente, além da maior conectividade, Fortaleza vai ter essa ambiência para ampliar o mercado tecnológico. Nós temos um grande cultural digital na cidade que está caminhando para universalizar o 5G e isso aqui vai ser uma grande incubadora de inteligência. Ninguém pode nem prever o que pode advir desse momento”, exaltou o prefeito.

Além de Fortaleza, a Scala Data Centers está construindo outros data centers no Brasil, na Colômbia e no Chile, tendo inaugurado outros, recentemente no Campus Tamboré (SP), em Porto Alegre (RS-BR) e em Tepotzotlán (México).

Ao todo, a empresa tem 12 edifícios em operação e já investiu mais de R$ 8 bilhões, tendo previsão de alcançar 500 MW de capacidade distribuída até 2029.



