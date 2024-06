Rota Fortaleza-Orlando é retomada e voos internacionais chegarão a 55% do pico de 2019

Foto: FERNANDA BARROS O Aeroporto de Fortaleza é administrado pela empresa alemã Fraport

Logo antes da pandemia, em 2019, Fortaleza chegou a ter um pico de 40 frequências semanais internacionais no Aeroporto Internacional Pinto Martins.

Agora a expectativa é que, até outubro deste ano, 55% dessa quantidade outrora operada para o Exterior seja alcançada no terminal.

Isso porque novos voos foram anunciados para o equipamento gerido pela Fraport Brasil.

Nesta quinta-feira, 27 de junho, por exemplo, a Gol Linhas Aéreas retomou Fortaleza-Orlando, que funcionou anteriormente entre novembro de 2018 e início de 2020, sendo suspenso na pandemia de Covid-19.

A ida e a volta vão acontecer às quintas-feiras, por meio da aeronave Boeing 737 Max, que, em configuração internacional, possui capacidade para 176 passageiros.



Com a operação, esta empresa passará a ter três destinos internacionais, ligando a capital cearense diretamente a Miami (EUA), Orlando (EUA) e Buenos Aires (Argentina).

Somente essas rotas geram cerca de 75 mil assentos ofertados.

E se for somar, Fortaleza conta hoje com destinos sem escalas também para Lisboa (Portugal) pela TAP, com nove frequências por semana; Paris (França) pela Air France, com três frequências e mais duas prometidas para outubro; além de mais três para Miami, por meio da Latam.

Para se ter ideia, anteriormente, o Aeroporto de Fortaleza fazia conexão direta com 13 destinos. Afora os roteiros já listados acima, ainda havia rotas para Bogotá (Colômbia); Frankfurt (Alemanha); Ilha do Sal e Praia do Cabo (Cabo Verde); Amsterdã (Holanda); Cidade do Panamá (Panamá); Madri (Espanha); Caiena (Guiana Francesa). Ainda havia, sazonalmente, Córdoba e Rosário (Argentina)

Como eram os voos semanais para o Exterior em Fortaleza antes da pandemia

Apesar de ainda não ter atingido o pico para o Exterior, os resultados já aparecem.

Segundo a Fraport, por exemplo, de janeiro a maio deste ano, o Aeroporto de Fortaleza registrou 159.167 passageiros internacionais, um aumento de 60,34% comparado a igual período de 2023.

E os dados do Observatório da Indústria do Ceará mostram outro viés. Na análise de pousos e decolagens do Exterior registrados na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), por meio do departamendo da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), de janeiro a abril de 2020, eram registrados 667 voos em todo o Ceará para o Exterior.

Em 2021 caiu para 58, variou para 290 em 2022, em seguida, 431 em 2023.

E nos quatro primeiros meses deste ano, o número de voos internacionais ultrapassou o período de pandemia de 2020, chegando a 670.

E 45,5% destes são de Lisboa, seguido de Miami (19,7%) e Paris (14,33%).

Retomada dos voos internacionais semanais em Fortaleza - 2024

Sobre o Incremento, a Fraport Brasil frisa que segue trabalhando para o fortalecimento e crescimento das operações do Aeroporto de Fortaleza, com a oferta de novas rotas, novas lojas e opções de gastronomia para os passageiros.

Para isso, em dezembro, a empresa lançou o novo Plano de Incentivo para voos regulares.

O programa refere-se a benefícios vinculados às receitas tarifárias, com o objetivo de incentivar os voos domésticos no aeroporto de Fortaleza.

Em termos de movimentação, os dados da Anac apontam que o Aeroporto Internacional de Fortaleza movimentou 32.409 passageiros em maio, acima de Salvador (24.958) e Recife (21.215).

Assim, foi o segundo mês seguido que o Ceará foi o estado das regiões Norte e Nordeste que mais atraiu turistas internacionais em maio.

Na contabilização de janeiro a maio, o crescimento no fluxo internacional foi de 60,34%, também com base em iguais meses de 2023. A movimentação foi de 99.270 passageiros no ano passado, o que subiu para 159.167.

Fraport prevê alta de 18,77% de turistas em julho

Na passagem dos meses de junho para julho, a Fraport Brasil já prospecta um aumento de 18,77% no movimento de passageiros, com 501.409 pessoas e 3.806 voos domésticos e internacionais, entre pousos e decolagens.

Na análise desses números, 3.530 voos serão domésticos, 177 internacionais e 99 de cargas. Já os extras previstos para o período de férias, são 155 domésticos.

As rotas contemplam Aracati, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campina Grande, Campinas, Fernando de Noronha, Guarulhos, Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Manaus, Mossoró, Natal, Quixadá, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José do Rio Preto, São Luís, São Paulo, Teresina, Uberlândia. E os internacionais são mantidos Buenos Aires, Lisboa, Miami, Orlando e Paris.

Ante os dados, a secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, frisa que o Governo do Estado tem promovido capacitações de agentes internacionais que comercializam o destino, participando de feiras e eventos. "Esse resultado mostra a força do nosso estado no turismo internacional. Os investimentos assertivos, liderados pelo nosso governador Elmano de Freitas, têm apresentado efeitos positivos."

Dentre as promoções internacionais do Executivo de janeiro a maio, a Setur esteve como participante de dez feiras internacionais, realizadas em países como Holanda, Espanha, Itália, Colômbia, Portugal, Alemanha e França.

horário

Voo Fortaleza-Orlando:

Ida às quintas-feiras

Saída às 3h20min de Fortaleza

Pouso às 10h45min em Orlando

Volta às quintas-feiras

Saída às 13h30min de Orlando

Pouso às 22h20min em Fortaleza