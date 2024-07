Apesar da alta do dólar, preços de combustíveis ficam estáveis no Ceará

Foto: FCO FONTENELE GASOLINA comum ficou com valor médio estável de R$ 5,91 por litro

O preço médio dos combustíveis oscilou perto da estabilidade no Ceará, na última semana, conforme levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A maior alta foi registrada no preço do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP ou gás de cozinha) que subiu 0,2%, passando de R$ 99,51 para R$ 99,72, o valor médio do botijão de 13kg.

Já a maior queda foi registrada no Gás Natural Veicular (GNV), que caiu 0,4% na semana encerrada neste sábado, 29, passando de R$ 4,90 para R$ 4,88 o preço médio do metro cúbico (m³).

A gasolina e o diesel tiveram comportamentos diferentes, a depender do tipo escolhido pelo motorista na hora de abastecer. No caso da gasolina aditivada e do diesel comum (B S500), houve ligeiras altas de 0,1%. A gasolina aditivada teve preço médio subindo de R$ 5,94 para R$ 5,95, o litro, e o diesel comum passou de R$ 6,01 para R$ 6,02 por litro.

Já a gasolina comum e o diesel S10 tiveram quedas de 0,3% em média nos postos de combustíveis cearenses. O preço médio da gasolina no Estado comum caiu de R$ 5,79 para R$ 5,77 o litro, enquanto o preço médio do litro do diesel S10 passou de R$ 5,88 para R$ 5,86. Ambos os produtos apresentam grandes variações de preços nos municípios.

O menor valor da gasolina comum no Ceará foi encontrado em Juazeiro do Norte, onde o combustível pode ser comprado por até R$ 5,39, o litro, enquanto o consumidor de Itapipoca pode encontrar o mesmo produto por até R$ 6,49, o litro.

No caso do diesel S10, o preço mais em conta foi verificado no município de Maracanaú, onde pode ser encontrado por R$ 5,45 por litro, enquanto em Iguatu esse valor chega a atingir R$ 6,69 por litro.

Etanol

Já o preço médio do litro do etanol hidratado não sofreu alteração entre as semanas encerradas nos dias 22 e 29 de junho, mantendo-se em R$ 4,61.

A variação do valor do produto, contudo, também é alta, podendo ser encontrado por R$ 4,29, o litro, em postos de Fortaleza e Juazeiro do Norte, enquanto em Crateús é vendido por R$ 5,75, o litro.

O preço médio do etanol hidratado no Ceará equivale, atualmente, a 79,8% do preço médio da gasolina comum. Especialistas consideram que o biocombustível à base de cana-de-açúcar é vantajoso em relação ao derivado do petróleo quando essa proporção é igual ou inferior a 70%.

Tendência de estabilidade

O comportamento geral dos combustíveis no Ceará de poucas elevações ou quedas de preço, registrado pela ANP na última semana, tende a seguir pelos próximos 30 dias, na avaliação do consultor na área de petróleo e energia, Bruno Iughetti. Isso acontece, a despeito da disparada na cotação do dólar, que passou de R$ 5,39 , na segunda-feira, 24, para R$ 5,59, na última sexta-feira, 28, uma alta de 3,7% em uma semana.

“Nós julgamos que essa estabilidade de preços deve se manter pelos próximos 30 dias. Isso, principalmente em função da redução dos preços nas refinarias, mantidos pela Petrobras. Então, espera-se que haja essa acomodação de mercado sem nenhum efeito ao ponto final da cadeia que é o consumidor”, observa Iughetti.

“No mercado internacional, houve uma elevação para US$ 87, o barril, há 15 dias, mas depois houve um recuo para US$ 82 por barril, o que significa uma estabilidade em relação aos preços internacionais que acaba afetando o mercado nacional”, acrescenta o especialista.

“Hoje a Petrobras está praticando um preço 23% menor do que o capital do mercado internacional, o que dá realmente uma alavancagem para que os preços sejam estabilizados no mercado brasileiro”, concluiu Iughetti.



