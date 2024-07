Complexo não será na mesma área em que seria o Fortal

De acordo com a Fraport, a área destinada ao empreendimento não é a mesma que foi oferecida para o Fortal e que foi alvo de polêmicas em abril deste ano. Na época, foi anunciado que um terreno de, aproximadamente, 20 hectares ao lado do Aeroporto de Fortaleza deveria sediar o evento festivo.

No entanto, após pressão de ambientalistas, o governador Elmano de Freitas (PT) comunicou, em maio, sobre o retorno do Fortal para o antigo espaço, no bairro Manoel Dias Branco, devido a riscos relacionados ao desmatamento no novo local.

A organização do Fortal informou, na ocasião, que "segue com o processo de estudos ambientais e busca pelas liberações legais das licenças técnicas e autorizações para a realização do evento na Nova Cidade Fortal, na área próxima ao Aeroporto, na edição de 2025".

O projeto do complexo imobiliário deverá passar, ainda, por diversas fases de licenciamentos e regularizações com os órgãos competentes, assim como o espaço destinado ao Fortal, segundo a Fraport.

"É fundamental esclarecer que o nosso contrato de concessão permite o desenvolvimento imobiliário no sítio aeroportuário e que os nossos parceiros nestes empreendimentos só são autorizados a iniciar a construção após a obtenção de 100% das devidas licenças junto às autoridades municipais, estaduais e federais", informou a Fraport. (Colaborou Ana Luiza Serrão)