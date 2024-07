Desenrola Fies já recuperou mais de R$ 635,2 mi em dívidas

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Real Moeda brasileira

O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) já contabilizou mais de 334 mil acordos firmados em todo o País até o dia 1º de julho.

Os dados divulgados ontem pelo Ministério da Fazenda mostram que essas renegociações resultaram em um ingresso expressivo de recursos, totalizando R$ 635,2 milhões somente com o pagamento das entradas dos acordos. Ao todo, houve a formalização de 25.912 contratos no primeiro semestre de 2024 referentes ao Novo Fies.

No final de maio, o Comitê Gestor do Fies anunciou a prorrogação do prazo para adesão ao Desenrola Fies para o dia 31 de agosto, conforme a Resolução nº 59, de 23 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União.

O Desenrola Fies abrange contratos em todos os estados brasileiros. "A medida do governo federal demonstra um compromisso contínuo em promover a equidade no acesso ao ensino superior, além de proporcionar alívio financeiro e meios de recomeço para estudantes impactados por dívidas educacionais", informou a Fazenda. (Irna Cavalcante)





