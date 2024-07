Vendas de veículos novos no Ceará crescem 10,11%

Foto: AURÉLIO ALVES COMERCIALIZAÇÃO de motos puxa o resultado das vendas de veículos no Estado

As vendas de veículos novos no Ceará registraram um crescimento de 10,11% até junho deste ano, com 63.331 vendas, no comparativo com 2023, que registrou 57.514.

O desempenho foi puxado pela venda de motos, com um saldo de 39.179 emplacamentos registrados nos seis primeiros meses de 2024. O número representa uma variação de 13,57% no comparativo com o mesmo período do ano passado, de 34.497.

O levantamento foi realizado pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em relação ao segmento automotivo, que engloba os carros de passeio e os comerciais leves, o acumulado no 1º semestre de 2024 é de 21.391 unidades vendidas, um saldo de 8,46% em comparação com os mesmos meses do ano passado, que contabilizou 19.722.

Apesar do desempenho positivo, o levantamento da Fenabrave mostra que as vendas do segmento de carros de passeios e comerciais leves saíram de 4.468 em maio, deste ano, para 4.270 em junho. Uma diminuição de 4,43%.

No cenário de redução de vendas, o setor de caminhão e ônibus apresentou uma queda de 23,23% em um período de um ano. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.140 emplacamentos e em 2023, 1.485.

O panorama se repete de maio (293) para junho (245) de 2024, que contabilizou uma variação de -16,38% nos emplacamentos do setor.

Já na área de implemento rodoviário, o número de vendas até o mês passado foi de 420. No acumulado do ano passado, o número chegou a 515. A variação é -18,45%.

De maio para junho deste ano a redução foi de 45,16%, passando de 93 para 51, respectivamente.

Vendas de veículos novos: Fortaleza

Na capital cearense, o número de vendas de novos veículos captou uma alta de 7,61% no 1º semestre de 2024, com 25.957 emplacamentos, no comparativo com o mesmo período de 2023, que registrou 24.121.

O crescimento também foi puxado pelo segmento de motos. No acumulado deste ano, o setor registrou 11.781 vendas.

No mesmo período de 2023, o valor era de 10.122, um crescimento de 16,39%. No ramo dos carros de passeio e de comerciais leves a variação positiva foi de 3,25%. No primeiro semestre de 2024, os emplacamentos chegaram a 13.140. No ano passado, 12.727.

No primeiro semestre de 2023, o número era de 610. A variação entre os períodos representa -19,18%.

A queda também acompanhou as vendas de maio para junho, que saiu de 149 para 88, uma variação de -40,94%.

Em relação ao implemento rodoviário nos seis primeiros de 2024, as vendas contabilizaram 185, enquanto no ano passado, no mesmo período, foram 200, uma redução de 22,51%.

Em maio deste ano, o setor captou 74 emplacamentos e em junho, 91. Contabilizando uma queda de 22,51%.

Vendas de veículos novos: Brasil

No cenário brasileiro, o 1º semestre registrou 2.187.881 vendas de veículos novos. No ano passado, o levantamento da Fenabrave contabilizou 1.881.263. A variação representa um crescimento de 16,30% no setor.

No segmento das motos, a alta, em um ano, foi de 19,65%. Até os seis primeiros meses deste ano, foram vendidas 932.940 e 779.919 no ano passado.

Na área automotiva, o acumulado deste ano contabiliza 1.076.998 vendas. No ano passado, o número chegou a 934.440. O crescimento é de 15,26%.

Diferentemente do cenário cearense, no Brasil o setor de caminhão e ônibus apresentou um saldo positivo.

Até junho de 2024, foram 66.793 emplacamentos. No mesmo período do ano passado, 63.724. Um crescimento de 4,82%.

No implemento rodoviário, o acumulado de 2024 contabilizou 44.467, enquanto o de 2023 fechou em 61.254, um saldo positivo de 6,07%.

Veja o balanço de vendas no Ceará

Comparação do acumulado de 2024 em comparação com o acumulado de 2023

Acumulado de 2024: 63.331



Acumulado de 2023: 57.514



Variação: 10,11%

Motos

Acumulado de 2024: 39.179



Acumulado de 2023: 34.497



Variação: 13,57%

Carros

Acumulado de 2024: 21.391



Acumulado de 2023: 19.722



Variação: 8,46%

Caminhões e ônibus

Acumulado de 2024: 1.140



Acumulado de 2023: 1.485



Variação: -23,23%

Implemento rodoviário

Acumulado de 2024: 420



Acumulado de 2023: 515



Variação: -18,45%

Outros

Acumulado de 2024: 1.201



Acumulado de 2023: 1.295



Variação: -7,26%

Veja o balanço de vendas em Fortaleza

Comparação do acumulado de 2024 em comparação com o acumulado de 2023

Acumulado de 2024: 25.957



Acumulado de 2023: 24.121



Variação: 7,61%

Motos

Acumulado de 2024: 11.781



Acumulado de 2023: 10.122



Variação: 16,39%

Carros

Acumulado de 2024: 13.140



Acumulado de 2023: 12.727



Variação: 3,25%

Caminhões e ônibus

Acumulado de 2024: 493



Acumulado de 2023: 610



Variação: -19,18%

Implemento rodoviário

Acumulado de 2024: 185



Acumulado de 2023: 200



Variação: -7,50%

Outros

Acumulado de 2024: 358



Acumulado de 2023: 462



Variação: -22,51%



Vai trocar de carro ou comprar o seu primeiro? Saiba como se planejar para essa compra | Dei Valor

Usados

O mercado de usados também está aquecido no País. Segundo a Fenabrave, em junho, as transferências de titularidade de veículos usados anotaram alta de 7,2% na comparação com maio e de 10,3% sobre junho de 2023. No acumulado do ano, o avanço foi de 7,2%