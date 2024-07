Aracati mira novos voos de SP após saída da Voepass

Foto: FERNANDA BARROS Voepass afirma que está "promovendo algumas reestruturações" na malha aérea.

A cidade de Aracati, município localizado a 147,13 quilômetros (km) de Fortaleza, tenta viabilizar o retorno do voo semanal de São Paulo.

A declaração foi feita pelo prefeito da cidade, Bismarck Maia, nesta segunda-feira, 8, após a confirmação da saída da Voepass, parceira da Latam Brasil, em Aracati.

Bismarck afirma que apesar de achar uma “notícia não boa”, compreende a decisão por algumas razões.

“O voo de Fortaleza não tem como se viabilizar sendo só passageiros das duas cidades, Aracati e Fortaleza. O percurso por estrada ampla, bem conservada e via dupla, é feito em no máximo 1h45, portanto quase igual tempo apenas de chegar para check in no aeroporto. Mesmo assim era importante por registrar a existência de voo para nosso aeroporto como também servia a passageiros de outros destinos que usavam conexão para Aracati”, detalha o prefeito em entrevista ao O POVO.

“O voo que pode se viabilizar e ser importante para nosso destino, seria a partir de destino mais distante, como Centro-Oeste e/ou Sudeste”, continua.

O executivo detalha que a viabilização do voo só será possível em parceria com operadoras turísticas que ofertarem pacotes voltados para o Ceará.

Procurada pelo O POVO acerca do encerramento das atividades em Aracati, a empresa informa que “está promovendo algumas reestruturações em sua malha área e em breve anunciará as novidades”.

