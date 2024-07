Iguatemi é o shopping mais lembrado pelos cearenses

Foto: Gentil Barreira/Iguatemi O Iguatemi Bosque destacou que um dos seus principais legados é a renovação.





Primeira marca que veio à cabeça da maioria das pessoas ao se falar em shopping center, o Iguatemi Bosque foi o escolhido por três em cada dez entrevistados – 36,7% – na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, em Fortaleza, consagrando-se como o único e maior vencedor da categoria ao longo de 16 edições, entre 2004 e 2024.

O maior percentual de pessoas que citou o Iguatemi foi de 57,9% em 2004, enquanto o menor foi de 36,6% em 2016. Ao longo dos anos, os valores permaneceram em patamares altos. No entanto, o volume de menções do shopping apresentou um leve recuo em 2024 na comparação com 2023, quando detinha 37% das respostas.

Iguatemi é único e maior vencedor da categoria ao longo de 16 edições

O resultado desse ano é mais do que o dobro do índice alcançado pelo segundo colocado, que ficou com o “North Shopping/North Shopping Bezerra”, somando 12,3% das lembranças. Outras 11,5% mencionaram o nome “Parangaba Shopping/Parangaba”; 9,3%, RioMar; 7,4%, North Shopping Jóquei; e 3,8%, Via Sul; entre outros.

Já no recorte do público A e B, o Iguatemi foi responsável por 45,3% das respostas em 2024, sendo, também, o único e maior ganhador da categoria. Em segundo lugar, 12,8% das menções citaram o “North Shopping/North Shopping Bezerra”, seguido por 10,9% do RioMar e 8,1% do North Shopping Jóquei, entre outros.

Iguatemi é líder entre público A e B

O Iguatemi Bosque destacou, em nota, que um dos seus principais legados é a renovação. “O nosso espírito empreendedor é responsável por manter constantemente o caráter dinâmico no shopping. Cremos que o resultado é reflexo desse constante aprimoramento, e da nossa missão de entregar ao consumidor aquilo que ele mais deseja e precisa.”

O estabelecimento afirmou, ainda, ver como uma grande honra e responsabilidade o fato de figurar entre as marcas mais lembradas do Ceará novamente, e pontuou seguir investindo para oferecer as “melhores experiências que encantam a vida do público” no âmbito dos serviços, da variedade de lojas, lazer, cultura ou entretenimento.

Foto: Gentil Barreira/Iguatemi Em todas as edições, o maior percentual de pessoas que citou o Iguatemi foi de 57,9%, em 2004.

Entre os investimentos feitos pela companhia, que não foram detalhados financeiramente, há frentes voltadas a campanhas e estratégias de marketing, a fim de ouvir os consumidores, lojistas, parceiros e a própria comunidade local. A ideia é se conectar com cada um desses entes, priorizando “fortemente o relacionamento com as pessoas”, informou.

“Seja em nossas redes sociais ou em nossos canais diretos de comunicação, utilizamos de diversas ferramentas nos meios online e offline para traçar novos alcances. Atualmente, lançamos a campanha ‘No Iguatemi são outros 500’ para comemorar a conquista dos 500 mil seguidores no Instagram”, acrescentou o shopping.

Com 42 anos de existência, o Iguatemi Bosque possui mais de 450 lojas e quiosques, em mais de 90 mil metros quadrados. O empreendimento é uma empresa do grupo Jereissati Centros Comerciais (JCC), o qual controla também outros shoppings em Belém, no Pará, e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Casas Freitas, Freitas Varejo e Atacadão lideram setor varejista



Foto: João Filho Tavares A Casa Freitas foi mencionada por 11,6% dos entrevistados do levantamento

As lojas Casa Freitas, Freitas Varejo — agora conhecida apenas como Freitas — e Atacadão estão na liderança quando se fala na primeira marca que vem à mente das pessoas relacionadas ao varejo, no Anuário Datafolha Top of Mind. A situação de empate técnico ocorre devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

A Casa Freitas foi mencionada por 11,6% dos entrevistados do levantamento, enquanto 11% lembraram da Freitas e 9,9% falaram do Atacadão em 2024, sendo o primeiro ano em que a pesquisa é realizada nesta categoria. Entretanto, cerca de 26,8% do público não soube informar o nome de alguma loja de varejo.

Casa Freitas, Freitas Varejo e Atacadão dividem pódio

O diretor de marketing, atendimento e e-commerce da Casa Freitas, Alex Miura, atribuiu o resultado positivo à tradição, variedade de produtos, preços competitivos, atendimento ao cliente e presença local e digital. Além disso, disse que a companhia tem focado em unificar a identidade visual das lojas e canais de comunicação, bem como fortalecer marcas próprias.

Foto: FERNANDA BARROS Loja Freitas Varejo figura do Top of Mind

Já o diretor de marketing e inovação da Freitas, Pedro Neto, afirmou que a empresa volta-se a detalhes para atrair clientes, como “preços justos” e a participação de influenciadores digitais para divulgação do local, que dispõe de marcas próprias e de um clube para acumular pontos. “Tudo é milimetricamente pensado”, pontuou.

“Acreditamos que esse cuidado com a população é um passo fundamental para sermos uma marca de referência no setor em que atuamos”. Esta é a visão do diretor-presidente do Atacadão, Marco Oliveira, que vê “o fato de o Atacadão ser uma empresa presente em todos os estados do Brasil, gerando mais empregos, reforçando o negócio.”

Foto: João Filho Tavares Fachadas mais lembradas pelos Cearenses de acordo com a pesquisa Top of Mind

Com índices mais baixos, o Anuário Datafolha Top of Mind também verificou menções para Assaí e Americanas, ambas com 4,6%. Ao passo que, no recorte do público A e B, a Casa Freitas acumulou 12,8% das menções; a Freitas, 12,4%; o Atacadão, 11,2%; e a Americanas, 8,3%, dividindo a liderança em decorrência da margem de erro.



Americanas se une às companhias entre o público A e B

Ibyte é a loja de informática que está na mente dos cearenses

Foto: FERNANDA BARROS No recorte do público A e B, a Ibyte venceu em todas as 12 edições.

Anuário Datafolha Top of Mind. Cerca de 23,1% dos entrevistados mencionaram a empresa quando questionados qual a marca vem à mente primeiro ao se falar em loja de



A companhia conquistou a primeira colocação em 11 das 12 edições do levantamento, entre 2009 e 2024, consolidando-se como a maior vencedora da categoria. Neste ano, a diferença para o segundo colocado foi quase quatro vezes maior, com uma vantagem de 17,3 pontos percentuais. Ibyte foi a loja de informática mais lembrada pelos cearenses na pesquisa. Cerca de 23,1% dos entrevistados mencionaram a empresa quando questionados qual a marca vem à mente primeiro ao se falar em loja de informática A companhia conquistou a primeira colocação em 11 das 12 edições do levantamento, entre 2009 e 2024, consolidando-se como a maior vencedora da categoria. Neste ano, a diferença para o segundo colocado foi quase quatro vezes maior, com uma vantagem de 17,3 pontos percentuais.

Anuário do Ceará 2024-2025



Depois da Ibyte, as maiores menções foram para a R7 Informática (5,8%) e a Nagem (1,4%), com outros nomes sendo menos lembrados. Todavia, metade dos entrevistados não soube informar a marca de alguma loja de informática quando questionados. Depois da Ibyte, as maiores menções foram para a R7 Informática (5,8%) e a Nagem (1,4%), com outros nomes sendo menos lembrados. Todavia, metade dos entrevistados não soube informar a marca de alguma loja de informática quando questionados.

Ibyte é a maior vencedora da categoria

No recorte do público A e B, a Ibyte venceu em todas as 12 edições da categoria entre 2009 a 2024, registrando 37,4% das respostas neste ano. O menor percentual do período foi em 2009, com 13,9% das menções, enquanto o ano de 2021 teve o maior, com 49,3%.



O diretor-comercial da Ibyte, Marcelo Igreja, vê os mais de 20 anos de atuação da empresa como um fator crucial para o resultado positivo. “Sem contar que nossa equipe de vendas é treinada para oferecer uma experiência de compra única e pessoal.”



Além disso, a loja de informática tem ampliado a atuação em canais B2B (de negócios para negócios, na tradução do inglês), especialmente nos ramos de distribuição e revenda. Marcelo citou investimentos, ainda, em campanhas de “monte o seu computador”.

Ibyte venceu em todas as edições do público A e B

“São três gerações de pessoas que estamos atingindo, então achamos importante comunicar para os mais novos que, aqui na Ibyte, a gente monta computador do jeito que elas quiserem”, pontuou o diretor, ressaltando que esse modo de trabalho sempre esteve presente na loja.



Outro ponto abordado por Marcelo foram os eventos “gamers”, que reúnem jogadores nas lojas, movimentando-as e gerando comentários sobre a marca. Um cenário que está estrategicamente alinhado com os produtos da empresa, segundo o diretor.

Mais notícias de Economia

Ibyte é a loja de informática mais citada no Estado

A Ibyte foi a loja de informática mais lembrada pelos cearenses na pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. Cerca de 23,1% dos entrevistados mencionaram a empresa. A companhia conquistou a primeira colocação em 11 das 12 edições do levantamento, entre 2009 e 2024, consolidando-se como a maior vencedora da categoria. Neste ano, a diferença para o segundo colocado foi quase quatro vezes maior, com uma vantagem de 17,3 pontos percentuais.

Depois da Ibyte, as maiores menções foram para a R7 Informática (5,8%) e a Nagem (1,4%), com outros nomes sendo menos lembrados.

No recorte do público A e B, a Ibyte venceu em todas as 12 edições da categoria entre 2009 a 2024, registrando 37,4% das respostas nesse ano. O menor percentual do período foi em 2009, com 13,9% das menções, enquanto o ano de 2021 teve o maior, com 49,3%.

O diretor-comercial da Ibyte, Marcelo Igreja, vê os mais de 20 anos de atuação da empresa como um fator crucial para o resultado positivo. Além disso, a loja de informática tem ampliado a atuação em canais B2B (de negócios para negócios, na tradução do inglês), especialmente nos ramos de distribuição e revenda. Marcelo citou investimentos, ainda, em campanhas de "monte o seu computador".

Casa Freitas, Freitas e Atacadão lideram

A Casa Freitas (citada como Casas Freitas), Freitas Varejo (agora Freitas) e Atacadão estão na liderança quando se fala na primeira marca que vem à mente das pessoas relacionadas ao varejo, no Anuário Datafolha Top of Mind. A situação de empate técnico ocorre devido à margem de erro da pesquisa, de quatro pontos percentuais.

A Casa Freitas foi mencionada por 11,6% dos entrevistados do levantamento, enquanto 11% lembraram da Freitas e 9,9% falaram do Atacadão. Entretanto, cerca de 26,8% do público não soube informar o nome de alguma loja de varejo.

O diretor de marketing, atendimento e e-commerce da Casa Freitas, Alex Miura, disse que a companhia tem focado em unificar a identidade visual das lojas e canais de comunicação, bem como fortalecer marcas próprias. Já o diretor de marketing e inovação da Freitas, Pedro Neto, afirmou que a empresa volta-se a detalhes para atrair clientes, como "preços justos".

Com índices mais baixos, o Anuário Datafolha Top of Mind também verificou menções para Assaí e Americanas, ambas com 4,6%. Ao passo que, no recorte do público A e B, a Casa Freitas acumulou 12,8% das menções; a Freitas, 12,4%; o Atacadão, 11,2%; e a Americanas, 8,3%, dividindo a liderança.

Anuário do Ceará 2024-2025

O Anuário do Ceará é uma obra completa sobre o Estado, dispondo de aspectos econômicos, políticos, administrativos, culturais e sociais. Na edição 2024-2025, a publicação homenageia os 70 anos da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Um dos capítulos do documento abrange a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind, que reúne as marcas mais lembradas pelos cearenses, por meio de entrevistas presenciais com 511 pessoas em Fortaleza, abrangendo questões sobre nove setores e 25 categorias.

Onde

comprar?

Vendido nas bancas, nas livrarias e na sede do O POVO (Avenida Aguanambi 282).

Venda Avulsa: R$ 136

Venda para Assinantes: R$ 99 (na sede do O POVO)

Venda no site: https://www.livrariaedr.org.br/produtos/anuario-do-ceara-2024-2025/

Mais informações pelo telefone: (85) 3254-1010

Site: www.anuariodoceara.com.br

Instagram: @AnuariodoCeara