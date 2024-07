Petrobras reajusta gasolina e gás para distribuidoras, em 7,12% e 9,81%, respectivamente

Foto: Samuel Setubal GASOLINA vai subir de preço a partir de hoje

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 8, que aumentará em R$ 0,20 o preço do litro da gasolina a partir desta terça-feira, 9. Com o reajuste, de 7,12%, o preço de venda da gasolina para as distribuidoras passará a ser de R$ 3,01 por litro.

Esse é o primeiro reajuste da gasolina neste ano. A última vez que a estatal havia modificado o preço do produto havia sido em 21 de outubro de 2023, quando houve redução de 4%. O último aumento ocorreu em 16 de agosto daquele ano (16%).

A Petrobras informa que o impacto no preço da gasolina vendida ao consumidor final, que tem 27% de etanol em sua composição, deverá ser de R$ 0,15 por litro. No entanto, o valor cobrado pelos postos de combustível depende de cada varejista, uma vez que ainda são incluídos no valor as margens de lucro do comerciante e da distribuidora, além dos custos associados ao transporte.

De acordo com Andréa Angelo, estrategista de Inflação da Warren Investimentos, o aumento significa aumento em torno de 2,5% na bomba. "Segundo os nossos cálculos, isso virá com impacto total no IPCA de +13 bps (0,13 pontos percentuais), sendo 9bps no IPCA de julho (0,09 pontos percentuais)", projeta a analista.

"O reajuste anunciado não estava no nosso cálculo de inflação. Embora soubéssemos da defasagem, que indicava a necessidade de um reajuste, não esperávamos que a empresa tomaria essa decisão hoje. Esse reajuste não zera a defasagem da gasolina. De acordo com o nosso levantamento, ela ainda fica uns 6% defasada. Mais da metade da defasagem é explicada pela depreciação do real já que o desempenho do petróleo explica muito pouco essa disparidade" acrescenta Andréa.

GLP

A Petrobras também anunciou aumento do preço do gás de cozinha (GLP), que subirá R$ 3,10 por botijão de 13h kg (9,81%) e passará a custar R$ 34,70. O último ajuste no preço do gás de botijão havia sido feito em 1º de julho de 2023, quando houve queda (-3,9%). O último aumento (24,9%) havia sido feito em 11 de março de 2022.

Por sua vez, o reajuste no GLP deve ter efeito de 5bps no IPCA, ou cerca de 0,05 pontos percentuais. Com ambos os aumentos, o IPCA de 2024 passaria de 4,10% para 4,28%. (Com Agência Brasil)

Tenha acesso a mais conteúdo no Dei Valor!

Mais notícias de Economia

Ibovespa

A acentuação dos ganhos da Petrobras contribuiu para que o Ibovespa iniciasse a semana em alta de 0,22%, aos 126,5 mil pontos