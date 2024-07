Com novos funcionários, Enel Ceará quer diminuir em até 20% o tempo de atendimento

Foto: FÁBIO LIMA DISTRIBUIDORA de energia pretende fechar 2024 com 530 novas contratações

A Enel Distribuição Ceará quer diminuir o tempo de atendimento, principalmente em situações de emergência, em até 20%. A meta, conforme explicado pelo presidente da companhia no Estado, José Nunes Almeida, será atingida com a contratação de novos funcionários.

Até 2026, por exemplo, 1.800 novos profissionais reforçarão as equipes de campo. A primeira turma foi apresentada nesta quinta-feira, 11, e estão sendo formados trabalhadores para o suporte de emergência, manutenção e combate às perdas.

Só neste ano, já foram contratados cerca de 30 novos funcionários, sendo que, até o fim de 2024, a empresa chegará a 530 novos colaboradores.

A grande maioria vai trabalhar em Fortaleza, porém, também foram contemplados os municípios de Itapipoca e Sobral. Além disso, serão incorporados 120 novos veículos para agilizar o apoio aos clientes.

De acordo com presidente da Enel no Ceará, a internalização de eletricistas é muito importante para atender à demanda no momento mais crítico, ou seja, quando há falta de energia e o cliente liga para o restabelecimento dessa energia.

"Sempre trabalhamos com empresas parceiras e continuaremos trabalhando com elas, pois têm sido importantes em nosso processo em outras áreas. No entanto, na área de atendimento emergencial, entendemos que estrategicamente é importante trabalharmos com profissionais próprios, qualificados e com experiência acumulada, para um atendimento cada vez mais ágil."



Além disso, também comentou um problema recorrente na empresa: os roubos dos cabos de energia. No ano, por exemplo, a perda total dos fios chega a 240 km.

"Não é apenas o condutor em si, mas, muitas vezes, para roubar o condutor, são danificados vários postes e estruturas, causando danos aos equipamentos. Isso demanda uma mão de obra intensa. Gosto de registrar que a Secretaria de Segurança tem mantido uma boa proximidade e parceria no sentido de combater esse problema."

Sobre a renovação do contrato da distribuidora com o Governo Federal, em 2028, José Nunes Almeida explicou que, no momento atual, há condições razoáveis para essa renovação.

"Envolve um processo de médio prazo com vários aspectos a serem considerados tanto por nós quanto pelos outros grupos do Brasil. Em princípio, estamos em um momento de melhoria, visando elevar a qualidade do serviço e a satisfação de nosso corpo técnico."

Mulheres são destaque na primeira turma de eletricistas

Em um ramo totalmente dominado por homens, as mulheres foram destaque na primeira turma de eletricistas da Enel Ceará. Uma dela é Renata Lima, 37.

Ela trabalhava na parte administrativa mas, com o tempo, foi desenvolvendo uma paixão pela função que estava realizando e, ao receber o convite para fazer o curso de eletricista, aceitou imediatamente.

"Havia o receio por sermos geralmente apenas homens na área, mas descobri que é uma experiência maravilhosa e gratificante, mesmo sabendo que nem sempre será fácil."

Também destacou que a empresa a deixa muito segura, mas ainda não começou os atendimentos pois ainda falta uma etapa para a conclusão do curso. Quando estiver pronta, atuará em Fortaleza.

Já Neudene Oliveira, 34, também veio de uma área completamente diferente. Formada em educação física, a qual trabalhou por dois anos e meio, também se tornou fotógrafa. Até que viu uma propaganda do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e se inscreveu.

"Foram 530 mulheres inscritas da região, e passei no meio delas. Foi complicado desde o início, até chegar à escola. E mudou não só a minha vida, mas também a de todas as meninas que participaram."

Neudene explica que ser eletricista nunca passou pela sua cabeça, mas sempre admirou a profissão porque o seu trabalhava no setor.

"Sempre achei bonito e interessante. E hoje sou um orgulho para ele. Não foi fácil; o curso é desafiador, principalmente em relação à altura e ao uso da escada, mas nada que não consigamos superar [...] Como minha colega disse lá em cima, sinto orgulho de vestir a farda e estar mudando este cenário."

Há três meses em campo atendendo manutenções pesadas e emergenciais na região de Sobral, hoje está na parte de manutenção leve, fazendo inspeção nas redes.

"O primeiro atendimento foi custoso; estar ali sabendo dos riscos de trabalhar com energia, mas a parte mais gratificante é quando chegamos às pessoas que estão sem energia há dias, encontramos o problema e resolvemos. Ouvir aquele grito de alegria quando a energia volta é muito gratificante."

Principal foco dos investimentos são as novas conexões

O plano, conforme já anunciado pela companhia, também terá investimentos de R$ 4,8 bilhões no período de 2024 a 2026, em toda a área de concessão, o que representa uma média anual de R$ 1,6 bilhão. O aumento é de cerca de 44% em relação à média anual de investimentos dos últimos seis anos.

Segundo José Nunes Almeida, o principal foco da quantia é nas novas conexões. "Aproximadamente 65% a 70% desse investimento é destinado para atender o crescimento nos diversos segmentos: industrial, comercial e rural."

Além disso, cerca de 15% a 20% são direcionados para manutenções preventivas, fortalecimento do sistema e melhoria n a qualidade da energia.



Já Antonio Scala, presidente da Enel Brasil, ressaltou que a Enel tem total compromisso com o Brasil e com o Ceará.

"Queremos atingir um nível de excelência na prestação dos nossos serviços e contribuir com a formação de jovens para ingresso no mercado de trabalho. Estamos mais do que triplicando nossa força de trabalho operacional, o que vai permitir mais agilidade e eficiência no restabelecimento da energia."

Dentre as iniciativas apresentadas pela distribuidora, além do reforço das equipes de profissionais próprios, destaca-se a intensificação das manutenções preventivas, o aumento do número de podas e a modernização da rede elétrica.

Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 335 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica em todo o estado.

Em três anos, serão construídas quatro novas subestações, sendo a grande parte em Fortaleza e outras dez serão modernizadas e ampliadas, beneficiando cerca de 2 milhões de clientes. A companhia também irá construir mais de 170 km de rede de alta tensão para apoiar os novos pontos de suprimentos.

Enel Ceará está com vagas abertas para eletricistas

Além dos profissionais já contratados, as vagas atualmente em aberto estão disponíveis no site da empresa. As etapas do processo seletivo contam com avaliação de certificados, entrevistas individuais e dinâmicas de grupo.

Podem se candidatar profissionais que tenham ensino médio completo, curso de eletricista de distribuição de energia elétrica que atenda à Norma Regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho e habilitação para condução de veículos.

A companhia oferece um pacote de remuneração que inclui salário base competitivo e remuneração variável, auxilio transporte, vale alimentação/refeição, convênio para atividade física, cursos na plataforma online de treinamento, entre outros benefícios.

O secretário do Trabalho do Ceará, Vladyson Viana, destacou que a medida de contratação não beneficia apenas os consumidores domésticos de energia, mas também a indústria, os serviços e a economia em geral.



"Esta ação é fundamental para qualificar e preparar a mão de obra local, permitindo que os trabalhadores cearenses ocupem essas oportunidades de trabalho, incluindo mulheres e pessoas vulneráveis. Além de gerar oportunidades, promove também a equidade, que é o que buscamos através das parcerias entre o setor público e o setor privado."

Durante o evento, a companhia anunciou também dois programas de formação voltados para jovens eletricistas. Um deles por meio do programa Jovem Aprendiz e o outro com formação intensiva, que visa atender à necessidade imediata da companhia por novos profissionais.

Os dois são voltados para jovens a partir de 18 anos e não há necessidade de comprovação de experiência prévia.

A seleção levará em conta critérios como vulnerabilidade social, raça e gênero. Os selecionados receberão formação teórica e prática e, ao término, estarão prontos e aptos para serem contratados pela companhia.

Por ano, a companhia planeja realizar mais de 50 mil manutenções, cerca de 335 mil podas e inspeções em 90 mil pontos da rede elétrica no Ceará