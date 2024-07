Volume de vendas do varejo avança 12,1% no Ceará; maior índice desde julho de 2023

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A receita nominal de vendas do comércio varejista cearense teve alta de 16,2% em maio de 2024.

O volume de vendas do comércio varejista registrou um crescimento de 12,1% em maio no Ceará, em comparação a igual mês do ano anterior. O índice é o maior desde julho de 2023, quando estava em 12,3%; superando ainda o percentual do Brasil, de 8,1%, no quinto mês deste ano.

De julho de 2023 a maio de 2024, os percentuais permaneceram positivos, com o menor índice do período registrado em dezembro, em 6,2%. Em abril, esse índice mensal estava em 8,4%, saltando para 12,1% em maio.

Os dados foram compilados e divulgados, na manhã desta quinta-feira, 11, pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No Estado, a variação acumulada no ano também foi positiva em maio, registrando um percentual de 9,6% — ante 8,9% em abril —, assim como a variação acumulada em 12 meses, com crescimento de 9,3% — contra 8,6% em abril. Enquanto o Brasil avançou 5,6% no acumulado do ano e 3,4% nos últimos 12 meses.

Já nos valores registrados na comparação do mês a mês, com ajuste sazonal, o avanço foi menor em maio, com o Ceará dispondo de 1% contra -0,1% em abril e março. Em janeiro e fevereiro, os percentuais eram de 3,1% e 2,6%, respectivamente. No Brasil, esse crescimento foi de 1,2% em maio.

No comércio varejista ampliado, o crescimento do índice do volume de vendas no Estado foi de 11,2% na variação mensal, isto é, entre maio de 2024 e maio de 2023; e no Brasil foi de 5%.

A variação acumulada em 12 meses também avançou 11,1%, ao passo que a alta no acumulado do ano foi de 8,8% em maio. Ambos os casos consideraram uma base de comparação de igual período no ano anterior.

As atividades que mais registraram crescimento do volume de vendas em maio, na variação mensal, foram os artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, com alta de 24,6%.

Os equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, por outro lado, ficaram com o único desempenho negativo do período, em 23,4%, na variação mensal. Livros, jornais, revistas e papelaria quase ficaram no vermelho, mas avançaram 0,8%.

Veja a lista completa do índice do volume de vendas por atividades no Ceará em maio, na variação mensal:

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: 24,6%



Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 17,7%



Móveis: 15,4%



Combustíveis e lubrificantes: 13,3%



Comércio varejista: 12,1%



Hipermercados e supermercados: 10,7%



Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: 10%



Móveis e eletrodomésticos: 9,6%



Eletrodomésticos: 9,2%



Tecidos, vestuário e calçados: 7,7%



Livros, jornais, revistas e papelaria: 0,8%



Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação: -23,4%

No caso dos veículos, motocicletas, partes e peças, a variação do índice do volume de vendas foi positiva em maio no Ceará, com alta mensal de 4,8%, em comparação a igual mês do ano anterior, assim como a variação de 12 meses – que avançou 15,2% – e a variação acumulada no ano, com alta de 6,1%.

Os materiais de construção também apresentaram crescimento de 8,1% na variação mensal – em comparação ao mês de maio de 2023 –, 8,5% no acumulado do ano e 13,4% no acumulado dos 12 meses no Ceará, em maio.

Além disso, a receita nominal de vendas do comércio varejista cearense teve alta de 16,2% em maio de 2024, se comparado ao mesmo mês de 2023. No acumulado do ano, o avanço foi de 12,6% e de 12,2% no acumulado dos últimos 12 meses.



