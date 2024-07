Produção industrial do Ceará avança 2,6% em maio

Foto: FÁBIO LIMA Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal (PIM).

O Ceará aumentou sua produção industrial geral em 2,6% em maio deste ano, em comparação a igual mês do ano anterior. Todavia, o índice de crescimento é o menor registrado no Nordeste, cujo avanço foi de 3,1% no período.

Os dados foram divulgados pela Pesquisa Industrial Mensal (PIM) na manhã desta sexta-feira, 12, ao serem compilados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após o Rio Grande do Norte liderar o crescimento do Nordeste, com 25,8%, Bahia e Maranhão apresentaram alta de 6,8% na produção industrial de maio, seguidos por Pernambuco, com 3,5%, e Ceará, com 2,6%. Os estados que não foram mencionados não estavam listados na pesquisa.

O Ceará registrou, ainda, uma queda de 4,5% na produção industrial geral de maio, no comparativo mês a mês, isto é, relacionando o mês de maio ao mês de abril. O Nordeste, por outro lado, teve alta de 3,6% na categoria devido ao crescimento baiano de 8,2%.

Já a variação percentual cearense acumulada no ano foi de 6,5%, ante 0,4% do Nordeste; enquanto que, no acumulado dos últimos 12 meses, caiu 0,8% contra queda de 1,8% do Nordeste.

No contexto nacional, apenas Goiás (8,5%), Santa Catarina (5,8%), Rio de Janeiro (5%), Mato Grosso (2,3%) e São Paulo (0,7%) tiveram um desempenho positivo na produção industrial de maio de 2024, em relação a maio de 2023, além dos estados do Nordeste.

O Rio Grande do Sul liderou o ranking das piores colocações a nível nacional, com -22,7% no comparativo anual entre os meses de maio. Em seguida, estavam Espírito Santo (-6,4%), Mato Grosso do Sul (-5,5%), Amazonas e Minas Gerais (ambos com -5%), Paraná (-2,1%) e Pará (-1,1%).

Produção industrial por segmentos no Ceará

A fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, foi o destaque positivo da produção industrial cearense, com crescimento de 81,5% em maio de 2024, em comparação a igual mês de 2023. Confira a lista:

Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos (81,5%);



Preparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (36,4%);



Fabricação de produtos têxteis (34,9%);



Confecção de artigos do vestuário e acessórios (11,2%);



Fabricação de bebidas (5%);



Indústria geral (2,6%);



Indústrias de transformação (2,6%).

Do lado negativo, a fabricação de produtos químicos recuou 65,9% no Ceará no mesmo período. Das 13 categorias pesquisadas no Estado, seis apresentaram índices no vermelho entre maio de 2024 e maio de 2023, como:

Fabricação de produtos químicos (-65,9%);



Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis (-30,7%);



Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos (-14,4%);



Fabricação de produtos de minerais não metálicos (-5,6%);



Metalurgia (-1,5%);



Fabricação de produtos alimentícios (-0,6%).

