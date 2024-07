Volume de serviços no Ceará cai 1,4%, a 0,6 ponto percentual abaixo da média nacional

Foto: FÁBIO LIMA As informações foram divulgadas pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS).

Indicador dos serviços prestados em diversos segmentos da economia, o volume de serviços total do Ceará caiu 1,4% em maio deste ano, em comparação a igual período do ano anterior, ficando 0,6 ponto percentual (p.p.) abaixo da média nacional, cujo avanço foi de 0,8%.

As informações foram divulgadas pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na manhã desta sexta-feira, 12.

O volume dos serviços prestados às famílias no Estado registrou crescimento entre os meses de maio de 2024 e de 2023, com alta de 7,1%. Outra categoria com percentual positivo na região foi a de serviços profissionais, administrativos e complementares, que avançou 0,8%.

De acordo com a Superintendência do IBGE no Ceará, as atividades turísticas do Estado aumentaram 1,3% em maio deste ano, ao serem comparadas a igual período do ano passado. No entanto, notou-se uma retração mensal de 1,4%.

Ao passo que o acumulado do índice de atividades turísticas do Ceará ficou negativo em 3,1% no ano, entre janeiro a maio, enquanto o valor acumulado nos últimos 12 meses no Estado foi negativo em 7,2%.

Já os serviços de informação e comunicação caíram 4,4% no comparativo anual de maio no Ceará. Em seguida, estavam os transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (-4,3%) e outros serviços (-0,2%).

Além disso, o volume cearense de serviços caiu 0,3% de abril para maio, com ajuste sazonal. “Com isso, o Estado figura entre as 19 Unidades da Federação que apresentaram queda no volume de serviços na variação mensal”, segundo o IBGE.

O indicador do volume de serviços permaneceu estável na variação acumulada em 2024 e avançou 1,8% nos últimos 12 meses no Ceará, enquanto a receita total de serviços cresceu 3,5% no local entre maio de 2024 e maio de 2023.

No caso do Brasil, o volume dos serviços prestados às famílias ficou com alta de 6,5% em maio, em comparação a igual mês do ano passado, enquanto os serviços de informação e comunicação avançaram 4,2%.

O volume dos serviços profissionais, administrativos e complementares do País cresceu 3,4% no período e os outros serviços, 3,3%. Do lado negativo, o montante dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio recuou 4,8% a nível nacional.

Veja a lista do volume de serviços pelo Brasil:

Tocantins: 9,1%



Amazonas: 3,1%



São Paulo: 2,1%



Minas Gerais: 1,8%



Rio Grande do Norte: 1,7%



Pernambuco: 1,5%



Bahia: 1,3%



Espírito Santo: 1,1%



Distrito Federal: 1%



Brasil: 0,8%



Amapá: 0,8%



Santa Catarina: 0,7%



Rio de Janeiro: 0,6%



Alagoas: 0,4%



Paraná: 0,3%



Goiás: 0%



Maranhão: -0,9%



Sergipe: -1,1%



Piauí: -1,4%



Ceará: -1,4%



Paraíba: -1,4%



Pará: -2,6%



Rondônia: -3,2%



Rio Grande do Sul: -5,4%



Mato Grosso do Sul: -8,2%



Mato Grosso: -8,6%



Roraima: -10,5%



Acre: -12%

Os dados por Unidade da Federação consideram o índice do volume de serviços em maio deste ano, em comparação a igual mês do ano anterior.

