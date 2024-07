Com projetos autorizados, Ceará terá 2º maior crescimento em ranking de energia do País

Foto: AURÉLIO ALVES USINAS solares em operação no Ceará têm potência outorgada de 1.251 MW. Na imagem, usina em Canindé

O Ceará deve ter o segundo maior salto no ranking nacional de estados com maior potência outorgada em empreendimentos de geração de eletricidade, quando concluídos os projetos já autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica(Aneel), atrás apenas do crescimento previsto para o Piauí.

A projeção é feita com base nos dados da Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações dos Serviços de Energia Elétrica (SCE) da própria Aneel. Atualmente, o Estado ocupa a 13ª posição nacional em termos de potência outorgada em usinas de geração de energia, com 5.566 MW em 180 empreendimentos em operação. Outros 18 estão em fase de construção, com mais 803 MW de potência outorgada.

Por sua vez, 477 projetos foram autorizados, mas ainda não tiveram suas obras iniciadas. Quando estiverem em operação, eles terão potência outorgada de 18.542 GW, mais que o triplo do que o Estado possui atualmente. Assim, o Ceará passará a ocupar a 6ª posição nacional, com um total de 24.912 MW. O Piauí terá um avanço ainda mais expressivo, passando do atual 11º lugar que ocupa, com seus atuais 6.426 MW para o 3º lugar, com 28.945.

Tanto nos projetos em construção, quanto nos que ainda não tiveram obras iniciadas no Ceará, a predominância é da energia solar fotovoltaica, revertendo o atual quadro no qual essa fonte aparece apenas na terceira posição, atrás da energia eólica e da energia térmica. Para se ter uma ideia, entre as usinas em operação no Estado, 100 são eólicas e têm potência outorgada de 2.577 MW, contra 51 solares fotovoltaicas, com potência outorgada de 1.251 MW. Embora com menos empreendimentos, 29 no total, a potência outorgada das usinas térmicas é de 1.737 MW.

No caso das 18 usinas em construção, não há mais projetos de geração de energia termelétrica. São 15 solares fotovoltaicas, com 690 MW de potência outorgada, e três eólicas, com outros 112 MW de potência outorgada. Entre os projetos já autorizados pela Aneel, mas com obras ainda não iniciadas, são nada menos que 408 usinas solares fotovoltaicas, com 15.779 MW, ante 69 eólicas, com 2.763 MW. Também nesse caso, não há novas usinas térmicas autorizadas.

Levando em consideração apenas os novos projetos, quer seja em construção ou por construir o Ceará terá a quarta maior outorga de potência do País, pela Aneel, totalizando 19.345 MW, atrás de Minas Gerais e Bahia, que já aparecem entre os quatro estados com maior potencial de produção de energia elétrica, e do próprio Piauí. Atualmente, São Paulo e Pará são os líderes em termos de potência outorgada, com 25.401 MW e 22.859 MW , respectivamente.

Na outra ponta, Acre e Distrito Federal aparecem como os estados com menor potência outorgada: 143 e 50 MW, respectivamente. Ambos, a propósito, não têm novos projetos autorizados pela Aneel, no momento.

USINAS NO CEARÁ

Eólica

Em operação: 2.577

Em construção: 112

Construção não iniciada: 2.763



Térmica/Fóssil

Em operação: 1.737

Em construção: 0

Construção não iniciada: 0



Fotovoltaica (Solar)

Em operação: 1.251

Em construção: 690

Construção não iniciada: 15.779



Total

Em operação: 5.566

Em construção: 803

Construção não iniciada: 18.542



NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS



Eólica

Em operação: 100

Em construção: 3

Construção não iniciada: 69

Térmica/Fóssil

Em operação: 29

Em construção: 0

Construção não iniciada: 0

Fotovoltaica (Solar)

Em operação: 51

Em construção: 15

Construção não iniciada: 408

Total

Em operação: 180

Em construção: 18

Construção não iniciada: 477

RANKING DE NOVOS PROJETOS



1° Minas Gerais: 37.188 MW

2° Bahia: 35.172 MW

3° Piauí: 22.519 MW

4° Ceará: 19.345 MW

5° Rio Grande do Norte: 12.937 MW

6° Goiás: 6.533 MW

7° Paraíba: 5.877 MW

8° Pernambuco: 5.090 MW

9° Mato Grosso do Sul: 4.298 MW

10° Rio de Janeiro: 3.696 MW

11° Rio Grande do Sul: 2.381 MW

12° Pará: 2.210 MW

13° Mato Grosso: 2.150 MW

14° Amazonas: 1.091 MW

15° São Paulo: 883 MW

16° Sergipe: 732 MW

17° Tocantins: 587 MW

18° Maranhão: 372 MW

19° Santa Catarina: 338 MW

20° Paraná: 272 MW

21° Alagoas: 102 MW

22° Roraima: 56 MW

23° Rondônia: 51 MW

24° Espírito Santo: 8 MW

25° Amapá: 7 MW



*Acre e Distrito Federal não tem novos projetos contratados



RANKING DE PROJETOS EM OPERAÇÃO



1° São Paulo: 25.401 MW

2° Pará: 22.859 MW

3° Minas Gerais: 21.255 MW

4° Bahia: 18.977 MW

5° Paraná: 17.562 MW

6° Rio Grande do Norte: 11.673 MW

7° Rio de Janeiro: 11.521 MW

8° Rio Grande do Sul: 9.699 MW

9° Rondônia: 8.304 MW

10° Goiás: 7.803 MW

11° Piauí: 6.426 MW

12° Pernambuco: 5.659 MW

13° Ceará: 5.566 MW

14° Santa Catarina: 5.018 MW

15° Sergipe: 4.891 MW

16° Maranhão: 4.458 MW

17° Mato Grosso: 4.221 MW

18° Mato Grosso do Sul: 2.919 MW

19° Paraíba: 2.399 MW

20° Amazonas: 2.093 MW

21° Tocantins: 1.968 MW

22° Espírito Santo: 1.812 MW

23° Amapá: 973 MW

24° Alagoas: 782 MW

25° Roraima: 615 MW

26º Acre: 143 MW

27° Distrito Federal: 50 MW



RANKING GERAL DE PROJETOS



1° Minas Gerais: 58.444 MW

2° Bahia: 54.150 MW

3° Piauí: 28.945 MW

4° São Paulo: 26.285 MW

5° Pará: 25.069 MW

6° Ceará: 24.912 MW

7° Rio Grande do Norte: 24.610 MW

8° Paraná: 17.835 MW

9° Rio de Janeiro: 15.218 MW

10° Goiás: 14.337 MW

11° Rio Grande do Sul: 12.080 MW

12° Pernambuco: 10.750 MW

13° Rondônia: 8.355 MW

14° Paraíba: 8.276 MW

15° Mato Grosso do Sul: 7.217 MW

16° Mato Grosso: 6.372 MW

17° Sergipe: 5.624 MW

18° Santa Catarina: 5.357 MW

19° Maranhão: 4.830 MW

20° Amazonas: 3.185 MW

21° Tocantins: 2.556 MW

22° Espírito Santo: 1.820 MW

23° Amapá: 981 MW

24° Alagoas: 885 MW

25° Roraima: 672 MW

26º Acre: 143 MW

27° Distrito Federal: 50 MW



Fonte: Aneel